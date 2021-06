Casper Steinfath sled sig over Kattegat: "Jeg ville kæmpe til det sidste"

Artiklen fortsætter under videoen:

Artiklen fortsætter under videoen:

Artiklen fortsætter under videoen:

Tankerne hvirvler rundt i Casper Steinfaths hoved, mens han kæmper mod trangen til at give op. Kattegat bider fra sig, og indtil videre er hans togt over farvandet slet ikke gået som planlagt.

Tankerne hvirvler rundt i Casper Steinfaths hoved, mens han kæmper mod trangen til at give op. Kattegat bider fra sig, og indtil videre er hans togt over farvandet slet ikke gået som planlagt.

Tankerne hvirvler rundt i Casper Steinfaths hoved, mens han kæmper mod trangen til at give op. Kattegat bider fra sig, og indtil videre er hans togt over farvandet slet ikke gået som planlagt.

Som en del af hans Viking Crossing-serie, havde Casper Steinfath i seks måneder forberedt og trænet sig op til at krydse farvandet mellem Danmark og Sverige på et hydrofoil-board. En tur på 126 km på åbent hav!

Som en del af hans Viking Crossing-serie, havde Casper Steinfath i seks måneder forberedt og trænet sig op til at krydse farvandet mellem Danmark og Sverige på et hydrofoil-board. En tur på 126 km på åbent hav!

Som en del af hans Viking Crossing-serie, havde Casper Steinfath i seks måneder forberedt og trænet sig op til at krydse farvandet mellem Danmark og Sverige på et hydrofoil-board. En tur på 126 km på åbent hav!

Casper Steinfath overvejede at afbryde forsøget

Alle prognoserne så gode ud - til at starte med. Sammen med kaptajnen fra følgeskibet havde Casper nærstuderet vejrforholdene i ugevis, og søndag d. 9 maj viste muligheden sig så.

Alle prognoserne så gode ud - til at starte med. Sammen med kaptajnen fra følgeskibet havde Casper nærstuderet vejrforholdene i ugevis, og søndag d. 9 maj viste muligheden sig så.

Alle prognoserne så gode ud - til at starte med. Sammen med kaptajnen fra følgeskibet havde Casper nærstuderet vejrforholdene i ugevis, og søndag d. 9 maj viste muligheden sig så.

Dette var den første rigtige mulighed i over en måned, hvor vind- og strømforholdene så gode ud, så nu skulle der rykkes hurtigt. Casper fik aktiveret sit hold, bilerne blev pakket og kursen sat mod startlokationen, Grenaa.

Dette var den første rigtige mulighed i over en måned, hvor vind- og strømforholdene så gode ud, så nu skulle der rykkes hurtigt. Casper fik aktiveret sit hold, bilerne blev pakket og kursen sat mod startlokationen, Grenaa.

Dette var den første rigtige mulighed i over en måned, hvor vind- og strømforholdene så gode ud, så nu skulle der rykkes hurtigt. Casper fik aktiveret sit hold, bilerne blev pakket og kursen sat mod startlokationen, Grenaa.

Casper Steinfath kæmper for at komme væk fra kysten