Cold Hawaii Games: Verdensstjerner kommer til Big Air-konkurrencen

Siden årets Cold Hawaii Games blev skudt i gang med wakeboard-action fredag den 10. september, har verdens bedste kitesurfere ventet på, at vinden ville blæse op, så Big Air-konkurrencen kunne skydes i gang.

Efter næsten to uger, er der blevet meldt grønt lys til at holde konkurrence, og kitesurfere verden over er rejst til Danmark for at vise Klitmøller, hvad de duer til.

Her kan du lære mere om hvem, der er årets favoritter til konkurrencen .

Lasse Walker

Lasse Walker har været professionel kitesurfer siden 2015. Han er en af de yngre atleter, men har været med til de fleste store konkurrencer inden for sportsgrenen, og har rigtigt meget erfaring i bagagen på trods af sin alder.

Walker kommer fra Holland, der deler samme kystlinje som Vestjylland. Han har derfor en stor fordel til Big Air-konkurrencen, da træningsforholdende er meget lig hinanden. Til sidste års Big Air-konkurrence kom han på andenpladsen og er en sand publikumsfavorit.

Lasse Walker © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

Kevin Langeree

Kevin Langeree er lidt af en legende i kitesurfing-miljøet. Han var en af de første, der for over 20 år siden blev professionel inden for sporten, og han er med tiden også blevet en af de absolut dygtigste.

Langeree er ekstremt dygtig til at performe, når han er ude på vandet, og til sidste års Big Air-konkurrence løb han med den samlede sejr.

Kevin Langeree © [unknown]

Nick Jacobsen

Den danske kitesurfer, Nick Jacobsen, har helt sikkert fået blod på tanden efter sidste års Cold Hawaii Games. Sidst røg han ud efter anden runde og kommer til at fyre op for sine bedste tricks for at tage revanche.

Nick Jacobsen er både kendt for sine big air-tricks, men han er også særligt kendt for sin gøglertilgang til kitesurfing. Han skubber til grænserne og afprøver ofte vilde stunts. I 2017 hoppede han eksempelvis ud fra Burj al-Arab-bygningen i Dubai fra 210 meters højde og slog dermed rekorden for det højeste kiteboarding-hop i verdenshistorien.

Nick Jacobsen © Ian Roman

Liam Whaley

Spanske Liam Whaley var uheldig og blev skadet under en konkurrence sidste år. Siden da har han kæmpet sig op på et helt nyt niveau og udviklet sig så meget, at han godt kunne være en favorit til podiet til dette års Big Air-konkurrence.

Whaleys største force er, at han performer rigtigt godt under pres, hvilket med garanti kan gavne ham til konkurrencen. Udover at være dygtig til kitesurfing er han desuden tidligere verdensmester i kitesurf freestyle og er derfor lidt af et multitalent inden for kite-verdenen.

Liam Whaley til Red Bull King of the Air © Tyrone Bradley

Der er ikke mangel på talent til dette års Big Air-konkurrence til Cold Hawaii Games!

Hvis du vil følge med i, hvem der tager sejren , kan du holde dig opdateret på @redbulldanmark-kanalen på Instagram: