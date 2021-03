Med dét, lidt lækkert til maven i den ene hånd og en iskold Red Bull i den anden, skal den 17. juli nok sørge for, at sommeren 2021 bliver mindeværdig.

Verdensstjerner glæder sig til at komme til Danmark

20 af verdens bedste riders indtager København den 17. juli for at vise deres vildeste tricks og højeste hop lige ud til Københavns kanal. Og for første gang nogensinde lægger Danmark jord (og luft) til et stop på World Touren med Red Bull Copenride!

Det bliver for vildt at afprøve mine tricks fra en bygning midt i så stor en skandinavisk by!

