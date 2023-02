Red Bull x CPH Platform: Her er værten for det helt nye freestyle-koncept

Red Bull går sammen med CPH Platform om en ny freestyle-challenge, som kan streames på YouTube fra søndag 12. februar.

Man skal se det for at opleve nogle af Danmarks varmeste bars-rappere udfordre hinanden på kryds og tværs Kaddi Sawaneh, vært på CPH Platform x Red Bull Ord mod Ord

Hver episode har én deltager, som skal levere brandvarme bars og samtidig være klar på en udfordring. For deltagerne skal freestyle over et beat, som er udvalgt af den foregående deltager.

Rammerne bliver det velkendte CPH Platform-studie.

Værtsdebut

En af dem, der glæder sig til at skyde det nye koncept i gang, er Kaddi Sawaneh, som er vært og skal holde deltagerne med selskab i studiet. Hun har tidligere stået bag dj-pulten, både på klubberne, på Kesis turné og i forbindelse med en række Red Bull-events.

”Man skal se det for at opleve nogle af Danmarks varmeste bars-rappere udfordre hinanden på kryds og tværs. Og så skal man se det for at se noget nyt på den danske rapscene,” siger Kaddi Sawaneh.

”Bars-udfordringer er ikke noget vi er vant til på den danske rapscene i dag. Derfor er det nice at CPH Platform og Red Bull går sammen og udfordrer nogle af Danmarks stærkeste bars-rappere i et nyt format. Så det er helt sikkert værd at se!”

Se Kaddi Sawaneh bag pulten i Red Bull Ord mod Ord: BRO/EN her:

44 min Red Bull Ord mod Ord: BRO/EN 2022 Danmark og Sverige stiller op mod hinanden i den ultimative kamp om, hvem der har de bedste freestyle-rappere i Norden. Kunstnere: Silwa, Mowgli, Edo6k, Gabz Cortez, Hamse Guray og Arsa Kabiri.

Når Kaddi Sawaneh rykker ind i studiet sammen med deltagerne i CPH Platform x Red Bull Ord mod Ord: Connection, er det første gang, hun skal agere vært foran kameraet.

”Jeg laver mange ting, men jeg har ikke prøvet at være vært før. Jeg har været med i nogle podcasts og har også haft min egen, og jeg har ikke noget imod at snakke. Det er bare sjovt at prøve. Jeg er altid åben for at lave nye ting,” fortæller Kaddi Sawaneh.

”Jeg er ikke sådan en, der bliver nervøs. Jeg er ikke rigtig bange for at fejle, og jeg har ikke noget imod at folk kommer med kritik. Sådan har det også været med eksaminer, der har jeg heller ikke været særlig nervøs. Jeg ved faktisk ikke, hvad min hemmelighed er.”

Hvilke artister, der deltager, bliver først afsløret, når episoderne lander på YouTube.

Du kan streame hver episode af CPH Platform x Red Bull Ord mod Ord: Connection hver søndag fra 12. februar 2023 på YouTube.