Et af verdens bedste Counter-Strike hold hedder fortsat Heroic. Det kan der vidst ikke herske tvivl om, efter den 2022-sæson holdet har haft, der blandt andet bød på en sejr ved Blast Premier Fall Finals 2022 i Royal Arena i København og første pladsen på verdensranglisten.

