Alt hvad du behøver at vide om Dakar Rally 2024

Det nye år begynder med den 46. udgave af Dakar Rally - det største rally-raid i verden - i hvad arrangørerne lover bliver det længste og hårdeste Dakar, siden løbet flyttede til Saudi-Arabien. Ruten tager de frygtløse rallykørere over klitter, bjerge og dybt ind i den enorme ørken i Saudi-Arabiens Empty Quarter, mens de konkurrerer fra kyst til kyst på tværs af den arabiske halvø. Bliv up to date med vores hurtige guide til Dakar Rally 2024.

01 Hvad er Dakar Rally?

Dakar Rally er et langdistance-rally, hvor man kører på tværs af landet i terrængående køretøjer. Dakar Rally er både et eventyr og et langdistanceløb, hvor deltagerne kører på offentlige veje og mødes ved et forbindelsessted, hvor de skal følge en rute med waypoints til målstregen. Deltagerne skal være hurtige, alsidige og i superform. De kører i deres køretøjer hele dagen i ujævnt terræn, så punkteringer og nedbrud er meget almindelige, hvilket gør god mekanisk viden til en fordel og et værktøjssæt til en nødvendighed.

Dakar Rally 2024: Team Audi RS-Q © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: Team Audi © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: Matthias Walkner demonstrates last-ditch Navigation © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: Matthias Walkner in action © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: Toyota HiLux T1+ © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: The Dune © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: Matthias Walkner on the KTM 450 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar Rally 2024: Can-Am-Maverick-XRS-Turbo © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Racerkørerne skal også være i stand til at aflæse banen foran dem (ved meget høj hastighed) for tegn på forhindringer og være i stand til at konkurrere på tværs af forskellige terræner, fra sandklitter til klippedale, bjerge og endda sumpe. Desuden skal de navigere fra checkpoint til checkpoint ved hjælp af en GPS og en roadbook, ellers risikerer de at miste tid og blive straffet, selv om det nok er en del af eventyret at fare vild.

Vil du se, hvad det hele handler om? Du kan holde dig opdateret med al action fra hver eneste etape af Dakar Rally 2024 på Red Bull TV .

Se højdepunkter fra det sidste Dakar Rally nedenfor:

9 min Stage 14: Winners of the 2023 Dakar Kevin Benavides snatches victory on the last stage to join Nasser Al-Attiyah and Austin Jones on the top step.

02 Hvornår finder Dakar Rally 2024 sted?

Dakar Rally 2024 starter med prologen fredag den 5. januar og slutter fredag den 19. januar.

03 Hvor afholdes Dakar Rally 2024?

Dakar Rally 2024 afholdes i Saudi-Arabien med start i AlUla, hele vejen til den modsatte side af landet og så tilbage igen med mål i Yanbu.

04 Hvor langt er Dakar Rally 2024?

Den samlede Dakar Rally-distance er 7.891 kilometer, hvoraf 4.727 kilometer er tidtagningsspecialer, hvor Dakar-kørerne konkurrerer mod uret. I år er der et nyt koncept i rallyet - et 48-timers løb på tid, hvor deltagerne har indtil kl. 16 til at nå frem til en af otte bivuakker for natten. De har minimalt med udstyr og forsyninger og kun to timer til at foretage reparationer, før de går i seng for natten og gennemfører etapen fra kl. 7 næste morgen.

05 Hvor mange etaper er der i Dakar Rally?

Dakar Rally består af 12 etaper plus en prolog, som åbner begivenheden den 5. januar.

Dakar 2023 champion Kevin Benavides © DPPI/Red Bull Content Pool

06 Hvordan startede Dakar Rally?

Dakar Rally begyndte som Paris-Dakar Rally, der blev kørt første gang i 1979, og hvor deltagerne kørte fra Paris i Frankrig gennem Spanien til Marokko og dybt ind i Sahara-ørkenen med afslutning i Dakar i Senegal. Det var en vision fra den legendariske eventyrer Thierry Sabine, som deltog i et løb fra Abidjan på Elfenbenskysten til Nice i Frankrig. Da han for vild i Sahara, blev han mirakuløst reddet og fik ideen til, hvordan et langdistance offroad-løb kunne være den ultimative test af hastighed, udholdenhed, beslutsomhed og navigationsevner.

Dakar Rally 2024: Nasser Al-Attiyah's Prodrive Hunter © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 Hvad er reglerne for Dakar Rally?

Dakar Rally er det største rally-raid i verden og køres efter reglerne i FIA W2RC-verdensmesterskabet. Dakar-deltagerne kører tusindvis af kilometer på offentlige veje for at nå frem til mødestedet og startlinjen for specialetapen. Deltagerne starter som regel i den rækkefølge, de er placeret i klassementet på den foregående specialetape, og hvis de ikke når frem til starten i tide, får de en tidsstraf.

Den specifikke rute holdes hemmelig indtil starten af hver etape, hvor roadbooken udleveres til deltagerne. Deltagerne har GPS, men roadbooken er den eneste kilde til specifikke waypoints og farer langs ruten. Derefter kører de offroad mod uret for at gennemføre etapen på den hurtigst mulige tid - og forsøger at finde vej i ukendt og nogle gange forræderisk terræn og nå vejpunkterne uden at fare vild. Når etapen er slut, skal de tage til bivuakken - en stor og mobil servicepark med mekanikere, forplejning, varme brusere og autocampere i nærheden af en værtsby. På de lange maratonetaper camperer Dakar-deltagerne under teltdug, uden støttekøretøjer eller mekanikere, kun konkurrenterne kan arbejde på køretøjerne.

Dakar Rally 2024: Sam Sunderland © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 Hvordan navigerer deltagerne i Dakar Rally?

Dakar-deltagerne har GPS og kan følge deres rivalers hjulspor og følge roadbooken, som beskriver ruten, waypoints og afstandene til hver enkelt samt illustrationer af forhindringer undervejs og mulige farer. Dakaristerne skal lave deres egne omhyggelige notater i roadbooken og følge den gennem alle Dakar-rallyets sving.

09 Hvad er de forskellige kategorier af køretøjer i Dakar Rally?

I alt vil 778 deltagere, inklusive kørere og teams, kæmpe i Dakar Rally 2024 i otte kategorier: Bike, Quad, Car, Challenger, SSV, Truck, M1000 og Classic. Det første Dakar Rally i 1977 - oprindeligt Paris-Dakar - involverede biler, motorcykler og lastbiler, mens quads og andre kategorier blev tilføjet senere. Challenger (T3)- og SSV (T4)-kategorierne er UTV'er eller buggies, der er designet til offroad-løb og blev tilføjet i 2017. M1000-kategorien er til prototypekøretøjer, der bruger innovativ teknologi som f.eks. den brintdrevne KH-7 Epsilon. Classics blev tilføjet i 2021 og indeholder vintage-køretøjer fra tidligere Dakar Rallies, hvoraf nogle endda er 50 år gamle.

Dakar founder Thierry Sabine © DPPI

10 Hvad er de mest mindeværdige øjeblikke i Dakar Rally-historien?

I 80'erne og 90'erne var Dakar Rally domineret af etablerede motorsportsstjerner som Didier Auriol, Ari Vätanen og René Metge, og kendte ansigter som Le Mans-vinderen Jacky Ickx deltog også. Vatanens og Juha Kankkunens sejre for Peugeot i slutningen af 80'erne var begge dramatiske og fangede også offentlighedens fantasi og etablerede Dakar som en stor konkurrence. I samme periode beviste Jan De Rooys skøre seks-turbo-drevne Daf-lastbiler, som endda var hurtigere end bilerne, at innovation og excentricitet går hånd i hånd i Dakar Rally.

Ud af alle disse navne etablerede Stéphane Peterhansel sig som den definitive Dakarist, og i 2021 tog han sin 14. sejr i Dakar Rally. Franskmanden har deltaget i løbet siden 1988 og tog de første seks af sine sejre på motorcykel, før han skiftede til bil. Han er rekordholder både for samlede sejre og i både cykel- og bilkategorien, hvor han har vundet med Mitsubishi, Mini og Peugeot, og han styrer mod toppen igen med Audi.

I 2001 blev Jutta Kleinschmidt den første kvinde til at vinde Dakar Rally, og tyskerens arv fortsætter med frontløbere som Cristina Gutiérrez, Laia Sanz og Dania Akeel. I 2009 blev Giniel De Villiers den første afrikanske kører til at vinde rallyet, og han blev i 2011 efterfulgt af den første vinder fra Mellemøsten i Nasser Al-Attiyah, der går til startlinjen for den 46. udgave med et hattrick. I 2022 slog den 20-årige Seth Quintero rekorden for flest etapesejre i Dakar Rally med forbløffende 12 sejre.

4 min History of Dakar Take a look back at some of the most memorable moments in Dakar Rally history.

11 Hvem er de mest succesfulde hold i Dakar Rally-historien?

Med 232 etapesejre har den flammende orange KTM 450 været den foretrukne motorcykel til Dakar Rally i dette århundrede med 19 sejre fra 2001-2019 og 2023, hvor de sluttede 1-2-3. Året før vandt Sam Sunderland for GasGas på, hvad der egentlig var en rød KTM. Red Bull KTM Factory Racing har den forsvarende mester og dobbelte vinder Kevin Benavides, den dobbelte vinder Toby Price og 2018-vinderen Matthias Walkner. Mens hold som Peugeot, Mini og Volkswagen alle har haft perioder med dominans, er Mitsubishi den mest succesfulde producent med 12 sejre helt tilbage fra 1985, mens de forsvarende mestre i 2024 er Toyota.

I Quads er det Yamaha, hvis maskiner har vundet hvert Dakar siden 2009 og 15 i alt, mens KAMAZ har domineret Truck-kategorien med 19 sejre. Can-Am har leveret de vindende hjul seks gange, siden T4 Lightweights blev føjet til konkurrencen i 2017, og to gange i T3'erne siden 2021.

Winner Sam Sunderland celebrates with 3rd-placed Matthias Walkner © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

12 Hvordan har Dakar Rally ændret sig gennem tiden?

Dakar Rally blev udtænkt af den franske eventyrer Thierry Sabine og begyndte som Paris-Dakar i 1979, hvor man kørte gennem Frankrig til Afrika og sluttede i Dakar i Senegal. Det blev en fast del af den internationale motorsportskalender som årets første store begivenhed før Monte Carlo Rally.

Ruten ændrede sig de fleste år, hvor Dakar kørte over hele Afrika, også til Cairo og endda til Cape Town. I 2009 flyttede begivenheden hele vejen til Sydamerika, hvor løbet fortsatte i Argentina, Chile, Peru og Bolivia, mens de kørte op ad Andesbjergene og gennem Atacama-ørkenen. Et årti senere skiftede Dakar til Mellemøsten for at køre rundt i Saudi-Arabien, hvor det har givet en spektakulær kulisse, hvor eventyret kan fortsætte.

13 Hvad er fremtiden for Dakar Rally?

Trailblazing: Stéphane Peterhansel in the astonishing Audi RS Q e-tron © DPPI/Red Bull Content Pool

Efter sine eventyr i Europa, Afrika og Sydamerika er Saudi-Arabien en stabil base for Dakar Rally, som i første omgang åbner landet op for deltagere og medier. Dakar handler om at krydse grænser, og der er langsigtede ambitioner om at føre Dakar til andre nationer i Mellemøsten og endda tilbage til Afrika. Selve begivenheden er blevet udvidet med nye kategorier, især Challenger-løbene, som er mere overkommelige for mindre teams at deltage i, hvilket åbner konkurrencen for den næste generation af kørere. Og med målet om at være CO2-neutral i 2030 er Dakar blevet et arnested for racerteknologi, især Audi RS Q e-tron, samt de banebrydende M1000-køretøjer som Tacita Discanto elcykel og den brintdrevne KH-7 Epsilon.

KTM rider Toby Price is looking for a third Dakar winner's trophy © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14 Hvor kan jeg se Dakar Rally?

Se Dakar Daily, inklusive dækning fra hver etape og interviews med konkurrenterne, på Red Bull TV .

