Lær street dance-stilarterne at kende inden Red Bull Dance Your Style

Til Red Bull Dance Your Style skal 16 af de bedste street dansere i Danmark konkurrerer 1 mod 1 om, hvem der skal til verdensfinalen i Sydafrika. Som noget helt unikt er det publikum, der bestemmer hvem, der går videre fra hver battle. Derfor er det også vigtigt, at du ved, hvad det er du kigger på - om ikke andet så kommer du til at kunne blære dig med din viden til din sidemand på tilskuerrækken.

Hvad er street dance egentligt?

Når du ser forskellige street dansere performe, kan deres stil virke totalt forskellig fra hinanden. Det er fordi, at street dance ikke er én stilart, men et begreb som dækker over alle de stilarte, der har deres udspring fra 'gaden'. Derudover forsøger hver danser at sætte deres eget unikke præg på den stil, de repræsenterer.

De mest almindelige street dance stilarter er følgende: Locking, Hip-hop (aka 'Hip-hop freestyle' eller 'New style'), Popping, House (aka 'House dance') og Breaking.

Herunder vil du kunne blive klogere på de forskellige stilarter og se nogle af de bedste i verden praktisere dem.

Pro-tip: Når du ser videoerne, så bemærk hvordan musikken også påvirker de forskellige stilarter.

Locking

Locking har generelt en positiv og glad vibe. Det er nok mest fordi at musikken, man danser til, er funk som oftest er indspillet på rigtige instrumenter fremfor at være lavet udelukkende på en computer. Derfor føles Locking også mere levende og organisk.

En deltager til Red Bull Dance Your Style der danser Locking © Red Bull Content Pool

Derudover er mange af de moves, man laver i Locking inspireret af tegneseriefigurer, som var på TV i den tidsperiode, hvor stilarten blev grundlagt. Nogle af navnene på de forskellige moves er endda opkaldt efter dem - der er eksempelvis to, som hedder 'The Scooby Doo' og 'The Tom and Jerry'.

Se Locking-finalen til den internationale Hip-hop konkurrence 'Juste Debout 2017' herunder:

Locking finalen til Juste Debout 2017

Hip-hop

Hip-hop er en stilart som hovedsageligt er baseret på freestyle-elementet, men bruger teknikker som stammer fra den måde man dansede tilbage da hip-hop-kulturen blev grundlagt.

En deltager til Red Bull Dance Your Style der danser hip-hop © Alex Grymanis

Stilen har også andre inspirationer, såsom andre stilarter, bevægelser man laver i hverdagen og fiktive karakterer fra film blandt andet.

Hip-hop kan derfor også se meget forskelligt ud fra danser til danser, og den individuelle fortolkning af stilarten er det, der gør hip-hop til det, det er.

Se hip-hop finalen til konkurrencen 'Juste Debout 2017' herunder:

Hip-Hop finalen til Juste Debout 2017

Popping

Popping er en stilart som opstod på USA's vestkyst. Den har et langsommere tempo end f.eks. Hip-hop, og er defineret af hårde muskelsammentrækninger, som man kalder for 'pops' - og det er altså derfor, at stilen hedder popping.

En danser til Red Bull Dance Your Style i færd med at lave 'popping' © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

Dansere, der laver popping, skaber en illusion med deres bevægelser ved at bruge isolationsteknikker, der skaber nogle ret vilde moves, som kan se næsten helt surrealistiske ud.

Popping bruges ofte som et begreb, der dækker over en masse lignende stilarter, selvom nogle af de største navne indenfor genren, holder fast ved, at der altså findes flere begreber end bare popping. Men for at det skal være nemt at huske, så lad os holde os ved det ene begreb.

Se popping finalen til 'Juste Debout 2018' herunder:

Popping finalen til Juste Debout 2018

House

Stilarten house opstod i Chicago og New York, og er forskellig fra de andre stilarter på mange måder. Men den hovedsagelige forskel er nok, at det er den eneste stilart der danses til house musik.

Danserne har generelt afslappet holdning i overkroppen, og der fokuseres i stedet på hurtigt og komplekst fodarbejde. Trinene og kombinationerne er et miks af forskellige kulturer, og er bl.a. inspireret af afrikanske og latinske danse.

Se nogle af de bedste house dansere i verden i finalen til 'Juste Debout 2018' herunder:

House finalen til Juste Debout 2018

Breaking

Breaking er med på denne liste, da det er en af de mest populære stilarter indenfor street dance. Breaking er dog ikke tilladt til Red Bull Dance Your Style , og det er alene af den grund, at Breaking har sin helt egen konkurrence i Red Bull BC One - hvor der udelukkende konkurreres i Breaking.

Breaking opstod i bydelen 'Bronx' i New York. Det bliver betragtet som værende en af de fire elementer af hip-hop kulturen. Breaking er en meget akrobatisk form for dans, hvor udøveren hovedsageligt bevæger sig tæt på gulvet i modsætning til de fleste andre stilarter, hvor danseren står op, imens de danser.

Se finalen til breaking-konkurrencen 'Red Bull BC One 2018' herunder:

San Andrea vs Ami til B-Girl finalen i Red Bull BC One 2018

Lil Zoo vs Luigi i finalen til Red Bull BC One 2019

Klar på mere dans?

Hvis du gerne vil se mere dans, så tjek vores dance kanaler ud på Instagram og TikTok .