600.000 padletag. Det er hvad det kræver for at komme rundt om Danmarks kystlinje.

600.000 padletag. Det er hvad det kræver for at komme rundt om Danmarks kystlinje.

600.000 padletag. Det er hvad det kræver for at komme rundt om Danmarks kystlinje.

Starten lørdag morgen kan blive en af de svære for SUP-atleten Casper Steinfath. Der er nemlig varslet en kuling, der blæser ind over det nordvestjyske allerede søndag eftermiddag med vindstød på op til 17 sekundmeter og bølger på halvanden meter.

Starten lørdag morgen kan blive en af de svære for SUP-atleten Casper Steinfath. Der er nemlig varslet en kuling, der blæser ind over det nordvestjyske allerede søndag eftermiddag med vindstød på op til 17 sekundmeter og bølger på halvanden meter.

Starten lørdag morgen kan blive en af de svære for SUP-atleten Casper Steinfath. Der er nemlig varslet en kuling, der blæser ind over det nordvestjyske allerede søndag eftermiddag med vindstød på op til 17 sekundmeter og bølger på halvanden meter.

"Jeg glæder mig, men jeg er også skræmt," siger Casper. "Danmark ser så lille ud på et kort, men når man står på stranden i Klitmøller, er der altså langt til Hirtshals i en kulende sidevind. Jeg håber, at danskerne vil hjælpe mig undervejs!"

"Jeg glæder mig, men jeg er også skræmt," siger Casper. "Danmark ser så lille ud på et kort, men når man står på stranden i Klitmøller, er der altså langt til Hirtshals i en kulende sidevind. Jeg håber, at danskerne vil hjælpe mig undervejs!"

"Jeg glæder mig, men jeg er også skræmt," siger Casper. "Danmark ser så lille ud på et kort, men når man står på stranden i Klitmøller, er der altså langt til Hirtshals i en kulende sidevind. Jeg håber, at danskerne vil hjælpe mig undervejs!"

Caspers indre trang til at se, hvad krop og sjæl kan, er drivkraften til "The Great Danish Paddle", som han har navngivet projektet.

Caspers indre trang til at se, hvad krop og sjæl kan, er drivkraften til "The Great Danish Paddle", som han har navngivet projektet.

Caspers indre trang til at se, hvad krop og sjæl kan, er drivkraften til "The Great Danish Paddle", som han har navngivet projektet.

40 km down, kun 1360 km to go

40 km down, kun 1360 km to go

40 km down, kun 1360 km to go