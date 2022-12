Følg det danske hold til Red Bull Campus Clutch

At blive pro har været min drøm siden jeg var 10 år, og denne turnering er den største turnering, jeg nogensinde har deltaget i. Da vi først kvalificerede os i Aarhus, tror jeg ikke at det var gået op for mig, hvor stor en begivenhed det er. 30.000 deltog i kvalifikationerne men kun 250 kunne være her. Og kunne sige man er blandt de 250 føles helt surrealistisk. Jeg ved, at der er mange der følger vores tur hjemmefra, og jeg vil gøre alt for, at vi kan bevise over for dem, og overfor hele verden, at vi er de bedste. VAMOSSS!

Arthur ’Faxe’ Arguimbau