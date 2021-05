Verdens første: Casper Steinfath kæmpede sig over Kattegat på 11 timer

En 120 km søndagstur i de uforudsigelige bølger i Kattegat.

Det er måske ikke den type weekendplaner, der klinger godt i dine ører, men ikke desto mindre er det lige præcis det, Casper Steinfath kastede sig ud kl. 08:50 søndag morgen.

Casper Steinfath efter afgangen fra Grenå © Jakob Gjerluff Ager

Den seksdobbelte verdensmester i SUP havde sat sig for at blive den første person i verden, som krydsede Kattegat på et hydrofoil-board, og søndag aften blev drømmen en realitet.

Hvis jeg begynder at krampe, så kan det godt være game over. Casper Steinfath

Casper Steinfath foiler forbi en vindmøllepark © Jakob Gjerluff Ager

Det var dog ikke en tur uden udfordringer og ved en pause halvvejs på ruten omkring Anholt, forklarede Casper sit hold om sine bekymringer: "Det er meget hårdere end jeg troede. Hvis jeg begynder at krampe, så kan det godt være game over", sagde han.

På trods af de bange anelser blev Casper Steinfath ved med at kæmpe, og især de sidste 20 km af ruten måtte han grave dybt for at finde energien til at fortsætte.

Casper Steinfath lader op under Kattegat-forsøget © Jakob Gjerluff Ager

Med 10 km igen og med målet inden for synsvidde, skete der det, der ikke måtte ske. Vinden forsvandt, og det samme gjorde bølgerne:

"Bølgerne forsvandt bare, og jeg kunne ikke længere foile. Jeg var simpelthen strandet, og kunne bare ligge der i vandet og se over på Sverige." sagde han i det første interview på svensk jord.

Casper var dog ikke klar til at give op, og nu viste han, hvilket stof en seksdobbelt verdensmester er lavet af. For selvom bølgerne ikke længere kunne hjælpe ham, og hans ben var færdige, så besluttede han sig for at nå Sverige med andre midler. Casper lagde sig nemlig ned på maven og begyndte at padle med armene:

Casper måtte til sidst begynde at padle med armene © Jakob Gjerluff Ager

"Selvom jeg ikke kunne folie, indså jeg, at jeg stadig kunne bruge armene. Det føltes rigtigt at begynde at padle".

Jeg var simpelthen strandet og kunne bare ligge der i vandet og se over på Sverige. Casper Steinfath

Casper blev mødt af sin træner, som han ikke havde set i halvandet år

Selvom Casper nu var begyndt at nærme sig kysten, virkede det stadig som om, at der skulle et mirakel til før, at han ville fuldføre sit mål. Det mirakel kom dog i form af et besøg, Casper fik på den allersidste del af ruten.

Casper genforenes med hans SUP-træner Magnus Lindstedt © Jakob Gjerluff Ager

Hans SUP-træner Magnus Lindstedt havde nemlig padlet ud for at holde Casper ved selskab på den sidste strækning. Det blev et rørende øjeblik for Casper, som pga. pandemien ikke har set sin træner i halvandet år:

”Jeg fik tårer i øjnene, da jeg hørte over radioen, at min træner Magnus padlede herud".

To ud af tre have er nu krydset!

Trænerens opbakning var det sidste skub, Casper behøvede for at kæmpe sig ind til kysten, og klokken 19:50 kunne han hæve de trætte arme over hovedet i triumf.

Casper Steinfath når den svenske vestkyst © Jakob Gjerluff Ager

Turen over Kattegat kan nu skrive sig ind som en del af Casper Steinfaths 'Viking Crossing'-serie, som startede i 2018. Her tilbagelagde Casper 146 km over Skagerrak fra Hirtshals til Kristiansand i Norge.

Målet er at krydse de tre omkringliggende have; Skagerrak, Kattegat og Nordsøen. Og nu kan han altså sætte hak ved to af dem. Stærkt gået, Casper!

En træt og glad Casper Steinfath fejrer sin triumf © Jakob Gjerluff Ager