Danske cliffdivere med ved Operaen: Skal springe med verdenseliten

Red Bull Cliff Diving er det største og mest ikoniske. Annika Bornebusch

På lørdag d. 16. juli kommer verdens bedste cliffdivere igen til at springe ud af himlen over København, når Red Bull Cliff Diving World Series for femte gang kommer til Danmark.

Og som om det ikke skulle være et stort nok trækplaster, så kan du også glæde dig til at se Danmarks to bedste cliffdivere, Annika Bornebusch og Jonas Madsen, der begge skal springe ud fra platformene på Operahuset.

Annika og Jonas klar fra taget af Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

"Det er helt vildt! Det er det største indenfor High diving. Red Bull Cliff Diving er det største og mest ikoniske," fortæller 30-årige Annika efter torsdagens testspring fra platformene på taget af Operaen.

Annika Bornebusch til DM i highdiving © Thomas Broen

Der er blevet afholdt DM i highdiving siden 2020, og Annika Bornebusch har ikke ladet hendes modstandere få et ben til jorden. Hun er forsvarende mester gennem alle tre år.

Og én ekstremsport er selvfølgelig ikke nok - det er klart!

I 2018 blev Annika ligeledes danmarksmester i Big Air Snowboarding i Hafjell i Norge. En vis pandemi har dog gjort det svært at rejse rundt i verden for at dyrke sporten, så fokus er undervejs skiftet til highdiving. Nu indtager hun så den største scene af dem alle - Red Bull Cliff Diving.

For Annika betyder det, at hun nu sammen med Red Bull kan få udbredt sporten til danskerne:

"Red Bull kan bare noget specielt - cliffdiving er en meget lille sport, og at det så bliver så stort som det her, det er helt vildt fedt! Folk ved ikke rigtigt, hvad det er jeg laver, når jeg siger highdiving, men folk forstår, hvad jeg snakker om, når jeg siger 'Det er ligesom det ved Operaen.'"

Jonas Madsen highdiver ved Storebæltsbroen © Lars H. Thrane

Man har set dem på tv, og det er de bedste i verden Jonas Madsen

22-årige Jonas Madsen har dyrket udspring, siden han var helt lille, og han er ligesom Annika tredobbelt danmarksmester i highdiving. Faktisk sidder han så ondt på tronen, at det må tage pusten fra de fleste andre highdivere i Danmark. Han er nemlig forsvarende danmarksmester i samtlige fire udspringsdiscipliner - 1-meter, 3-meter, Tårn (5- 7,5- eller 10-meter) og highdiving.

Derfor er det også en stor ting for den unge atlet, at skulle springe med de allerbedste i verden:

"Det er underligt, men det er fedt! Vi tager nogle gange rundt i verden og træner, og der møder vi dem og træner med dem, så vi kender dem godt. Men man har set dem på tv, og det er de bedste i verden, så det er generelt bare fedt at være en del af det her miljø," fortæller 22-årige Jonas Madsen.

Annika og Jonas klar fra taget af Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

Det er i alt beskedenhed fuldstændig vanvittigt, at de to danskere skal springe fra platformene på taget af Operaen ved Red Bull Cliff Diving World Series 2022. Derfor ser de to adrenalinjunkier heller ikke kun frem mod lørdag som en ren walkover:

"Det er en blanding af at man er mega nervøs, og så at man glæder sig til at stille sig ud på platformen foran alle menneskerne og vise, at danskere også kan være med," fortæller Annika Bornebusch.

Jonas Madsen sætter ord på, hvordan han forbereder sig inden sine spring:

"Det er meget mentalt. Man står og ser sit spring for sig, inden man springer. Men samtidig skal man huske at hygge sig med det og tage det roligt. Så skal det nok gå."

Jonas Madsen springer ud fra Operaen © Red Bull Media House // Jesper Grønnemark

Begge cliffdivere pointerer, at de glæder sig, men at det også bliver dejligt at få overstået.

"Der er jo en risiko forbundet med det, så nervøsiteten fylder en del. Jeg tror ikke, jeg kan nyde det rigtigt, før jeg har sprunget," afslutter Annika Bornebusch.

Så saml alle de danske flag, du overhovedet kan komme i nærheden af, og kom og støt Annika og Jonas. Det bliver SÅ stort!