Folk på Musik i Lejet giver råd til dig, der skal på Musik i Lejet

Første gang på festival? Frygt ej! Vi har spurgt en række MIL-gæster, hvad deres bedste råd er til dig, der er her for første gang. Selv tak.

"Et godt råd til dig, der er på Musik i Lejet for første gang: Altid være sammen med din bedste ven" - Maria og Mai fra Housefrau

"Husk, der er nogen, som bor i byen. Respekter, at der er mennesker omkring dig - også når du skal hjem. Og husk, der er tre dage, du kan feste i. Så fordel din energi. Go' fest" - Abdel

