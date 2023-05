Overblik: De her events bør du kaste dig over i løbet af sommeren

Red Bull Dance Your Style

Læs her, hvad du skal huske at skrive i kalenderen.

Læs her, hvad du skal huske at skrive i kalenderen.

Læs her, hvad du skal huske at skrive i kalenderen.

Men det er ikke det eneste Red Bull Ord Mod Ord sørger for i år!

Men det er ikke det eneste Red Bull Ord Mod Ord sørger for i år!

Men det er ikke det eneste Red Bull Ord Mod Ord sørger for i år!

For Red Bull står i år for den største hip hop-fest sommerens Distortion Festivals største scene.

For Red Bull står i år for den største hip hop-fest sommerens Distortion Festivals største scene.

For Red Bull står i år for den største hip hop-fest sommerens Distortion Festivals største scene.

Det sker onsdag 31. maj, når Red Bull Ord Mod Ord Stage indtager Rådhuspladsen med et line-up tætpakket med nogle af landets største rap-navne. Du kan blandt andre oplve Icekiid, Benny Jamz og Kundo.

Det sker onsdag 31. maj, når Red Bull Ord Mod Ord Stage indtager Rådhuspladsen med et line-up tætpakket med nogle af landets største rap-navne. Du kan blandt andre oplve Icekiid, Benny Jamz og Kundo.

Det sker onsdag 31. maj, når Red Bull Ord Mod Ord Stage indtager Rådhuspladsen med et line-up tætpakket med nogle af landets største rap-navne. Du kan blandt andre oplve Icekiid, Benny Jamz og Kundo.

🎟 Vil du have en gratis billet?

Læs meget mere om Red Bull Ord Mod ORd her:

Er du klar? For Red Bull Dance Your Style er tilbage sommeren 2023!

Red Bull Dance Your Style er tilbage!

Red Bull Dance Your Style er tilbage!

Red Bull Dance Your Style er tilbage!