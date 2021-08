Her er de 20 riders til Red Bull Copenride

Husk, at sæt kryds i din kalender 13. og 14. august !

Hvis du ikke kan være til stede i København 13. og 14. august, er der stadig masser muligheder for at se Red Bull Copenride. Eventet bliver både streamet på Red Bull TV , Facebook , Twitch og TikTok .

Red Bull Copenride lander til august!

1. Emil Johansson (SWE)

Den 22-årige svensker kommer brandvarm til Red Bull Copenride. Han har ikke tabt en event siden 2019, og tog også sejren ved årets første Crankworx i Innsbruck.

Han ligger lige nu nr. 1 på verdensranglisten.

2. Dawid Godziek (POL)

Det er ved at være et år siden, Dawid Godziek sidst stillede op ved et FMB-stop, da han sluttede som 12'er ved Crankworx Innsbruck 2020.

Han ligger nr. 3 på verdensranglisten.

3. Nicholi Rogatkin (USA)

Er der nogen, der skal vippe Emil Johansson af podiet ved Red Bull Copenride, kunne det meget vel blive Rogatkin. Amerikaneren har været lige ved og næsten flere gange - senest ved Crankworx Innsbruck i år, hvor han sluttede på andenpladsen. Han har gang på gang stået på pladsen lige under Johannson.

Han ligger lige nu nr. 2 på verdensranglisten.

4. Erik Fedko (GER)

Tyske Erik Fedko er en af de riders, der på dagen kan sende alle til tælling. Hans repertoire er enormt - og hans stil er vanvittig. De sidste års konkurrencer har dog ikke mundet ud i mere end to tredjepladser - men det store gennembrud kunne meget vel komme i København.

Han ligger lige nu nr. 4 på verdensranglisten.

5. Tomas Lemoine (FRA)

Lemoine er endnu en af de riders, der på den rigtige dag er tæt på umenneskelig. Sidste år sluttede han på andenpladsen bag Emil Johansson i Innsbruck - mens han i år dalede lidt længere ned i feltet på en niendeplads. Franskmanden kommer helt sikkert hævntørstig til København!

Han ligger lige nu nr. 6 på verdensranglisten.

6. Jakub Vencl (CZE)

Tjekken leder stadig efter sin første sejr på den store scene. Formkurven har længe været opadgående, og sejrene til de mindre events har været der. Jakub Vencl mangler bare det sidste for at slå igennem.

Han ligger lige nu nr. 9 på verdensranglisten.

7. Lucas Huppert (SUI)

21-årige Lucas Huppert er en mand i form - og han bliver kun bedre. Man skal mere end to år tilbage i kalenderen for at finde ham udenfor top 10 ved samtlige events, han har deltaget i. Han er en af dem, man skal holde øje med, for han kan hurtigt blive den næste store.

Han ligger lige nu nr. 8 på verdensranglisten.

8. Timothé Bringer (FRA)

Den 23-årige franskmand har længe været omtalt som et af de helt store talenter på scenen. I 2019 sluttede han også på førstepladsen i Red Bull Rookie Award - en underdivision til FMB World Touren. Det understreger det enorme potentiale, der er tæt på at udfolde sig.

Han indtager lige nu tiendepladsen på verdensranglisten.

9. Alex Alanko (SWE)

Alex Alanko er en af de mest vellidte riders på World Touren. Han har i flere år været en af de mest konsistente riders, der gang på gang leverer en mere end godkendt indsats. Den store sejr lader dog stadig vente på sig.

Han ligger lige nu nr. 11 på verdensranglisten.

10. Max Fredriksson (SWE)

Måske den rider på World Touren, der kan levere den største overraskelse. Fredriksson er en af de vildeste, når det kommer til variation og stil. Han kan det hele - og det er måske også det, der har hæmmet hans præstationer en smule indtil videre. Han har flere andenpladser ved både Gold og Diamond-events, men den første, store sejr mangler stadig.

Han ligger lige nu nr. 13 på verdensranglisten.

11. Lukas Knopf (GER)

Tyskeren er efterhånden ved at være en veteran på scenen på trods af at være blot 25 år. Han er endnu en af de riders, der rimer på konsistent. Han er altid at finde i den sjove ende af tabellen - og så snuppede han sin hidtil største sejr ved FISE World Chengdu i Kina tilbage i '17.

Lige nu er han 14. på verdensranglisten.

12. David Lieb (USA)

Man skal ikke lade sig narre af David Liebs uskyldige udseende. Amerikaneren kan smide nogle af de vildeste lines på World Touren og kommer også brandvarm til København. Han har lige taget sejren ved ROYAL Rumble i USA og kan han tage det momentum med, bliver han farlig. Han havde flere uheld, der bremsede ham ved sin Crankworx-debut, så han er helt sikkert sulten efter at vise sig frem. Han er værd at holde et øje på!

Han er lige nu nr. 15 på verdensranglisten.

13. Tom Isted (GBR)

ICE-T har været væk fra World Touren i lidt tid - men i 2019 smadrede han løs. Han havde nærmest monopol på Dirt Wars, hvor han tog tre sejre. Nu er han tilbage - og han er stensikkert opsat på at vise sine skills igen!

Han er nummer 16 på verdensranglisten.

14. Diego Caverzasi (ITA)

Vi skal fire år tilbage for at finde italienerens seneste sejr - ved 26TRIX. Og den 27-årige italiener har også holdt pause fra konkurrencer under COVID-19, hvor han kun har deltaget ved Crankworx i Innsbruck. Nu er en af de ældre riders på Touren tilbage!

Han ligger nummer 17 på verdensranglisten.

15. Viktor Douhan (SWE)

Det er mere end to år siden, man sidst så Douhan ved et freestyle-event. Til gengæld har han braget til den ved flere speed and style-events. Og skal man dømme ud fra hans Instagram-profil, er han ved at være tunet helt ind til Red Bull Copenride. Svenskeren vil stensikkert bevise noget i nabolandet!

Han indtager 26. pladsen på verdensranglisten.

16. Griffin Paulson (CAN)

Canadiske Griffin Paulson har også finpudset sin stil og sit repertoire under corona, hvor han har sprunget konkurrencerne over. Til gengæld er han en af de riders, der kan gå stort. Som i rigtigt stort. Og det har hæmmet ham lidt - for han mangler stadig at sætte det perfekte run sammen. Men med de mange træningstimer kunne det ligne, at han er bedre kørende end før - og måske gennembruddet kommer i København?

Han er lige nu nr. 21 på verdensranglisten.

17. Marcel Hunt - (GBR)

Englænderen er sammen med Vencl alderspræsident i feltet af riders, der kommer til København. Red Bull Copenride bliver den første konkurrence i mere end et år - til gengæld kommer han med en sejr i sin seneste konkurrence. Og så har han netop tilføjet endnu et trick til sit repertoire!

Han ligger lige nu nr. 27 på verdensranglisten.

18. Szymon Godziek (POL) - Wildcard

19. Antoine Bizet (FRA) - Wildcard

Vi har set Bizet ved Red Bull Rampage - men i freestyle-øjemed er han et mere ubeskrevet blad. Franskmanden har dog snuppet andenpladsen ved Red Bull Rampage hele to gange, så det er en mand, der ved, hvordan man skal imponere dommerne!

20. Sam Pilgrim (GBR) - Wildcard

Englænderen er måske mest kendt for at mangle sin ene fortand. Ligesom Bizet kommer han fra freeride-miljøet, og er et ubeskrevet blad freestyle-mæssigt. Han kunne dog godt være en af de absolut mest kendte ansigter, der dukker op i København med sin YouTube-kanal, der har flere end 1,5 millioner abonnenter.