Den bedste hjemmetræning - få de bedste HIIT-øvelser

Hvad er HIIT?

Men hvorfor skal jeg bekymre mig om HIIT?

For det første er en af de primære styrker ved HIIT, at du ikke behøver et fitness-center eller noget særligt udstyr. Du skal kun bruge en lille smule fritid (20 minutter er alt, du behøver) og et par gode træningssko.

Og mindst lige så vigtigt: Det er en fænomenal måde at træne hjertekar-fitness. Udover at bygge din overall muskelstyrke gennem øvelser som squats og lunges hjælper HIIT også på dit iltoptag.

Try this real-time HIIT workout by PT Bethany Duckworth to improve your fitness and core strength.

Hvor ofte skal man træne for at opnå maksimalt udbytte?

For at få det meste ud af HIIT anbefaler eksperter 30-minutters blokke fem gange om ugen - selvfølgelig alt afhængigt af dit overordnede træningsniveau og dine personlige mål. Og er tre-fire gange om ugen mere realistisk for dig, er det stadig nok til, at du vil kunne se resultater, hvis du arbejder hårdt og vedholdende.

Få en 20-minutters HIIT-begynderplan her: