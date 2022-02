For et par uger siden lagde Bogotá i Colombia gader til

Én person, som er riiimelig excited for at ramme asfalten i Valparaíso, er

Den chilenske helt kan faktisk slet ikke vente: "Det er en stor ting for alle, der kender det løb. At være der og føle atmosfæren er helt skørt. Du mærker virkelig energien fra det publikum, der følger dig, mens du kører ned."

Den chilenske helt kan faktisk slet ikke vente: "Det er en stor ting for alle, der kender det løb. At være der og føle atmosfæren er helt skørt. Du mærker virkelig energien fra det publikum, der følger dig, mens du kører ned."

Den chilenske helt kan faktisk slet ikke vente: "Det er en stor ting for alle, der kender det løb. At være der og føle atmosfæren er helt skørt. Du mærker virkelig energien fra det publikum, der følger dig, mens du kører ned."

Læs med herunder, hvor Burns giver dig 6 grunde til at Red Bull Valparaíso er et af verdens bedste downhill-løb:

Læs med herunder, hvor Burns giver dig 6 grunde til at Red Bull Valparaíso er et af verdens bedste downhill-løb:

Læs med herunder, hvor Burns giver dig 6 grunde til at Red Bull Valparaíso er et af verdens bedste downhill-løb: