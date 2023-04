På CS hjemmeside har Valve, som er firmaet bag, meldt ud, at spillet nu kan se frem til "det største tekniske spring fremad i spillets historie".

Og det er en udmeldning, der kommer til at få betydning for både amatørspillere og tophold.

"Det er et stort spring inde for Counter-Strike," lyder det fra Rasmus 'sjuush' Beck og Jakob 'jabbi' Nygaard, der til daglig spiller for Heroic. De uddyber:

"Man har i hvert fald aldrig set så stor en ændring i en update i Counter-Strike før, og nu har de ændret på stort set alt".

Ifølge flere eksperter betyder opdateringen, at spillet nu endelig kommer op på teknisk niveau med andre skydespil i branchen. Og for de to Counter-Strike spillere kan ændringerne særligt mærkes ved, at man kan nade smokes og få dem til at forsvinde.

Helt specifikt vil opdateringen ifølge de to topatleter betyde en hel del, fordi der kommer en lang række nye tilgange til spillet:

"Der er en masse ændringer i, hvordan spillet ser ud på, den måde man bevæger sig på inde i spillet, den måde granater bliver kastet og brugt på, forklarer de to spillere.

Skal tænke over spillets nye muligheder

Når opdateringen bliver frigivet til sommer vil det være som en gratis opdatering til det eksisterende Counter-Strike: Global Offensive.

Men selvom der stadig er nogle måneder til, har Heroic allerede haft mulighed for at prøve kræfter med Counter-Strike 2. Det kan man blandt andet følge med i på holdets Instagram:

"Det kommer til at ændre en del, at man kan kaste en granat ind i en smoke og få den til at forsvinde og skyde igennem en smoke," siger 'sjuush' og 'jabbi'.

"Men som altid brainstormer vi og finder på forskellige måder, vi kan udnytte det på til vores fordel. Vi føler, vi hurtigt kommer til at adapte til det nye spil. Det handler bare om at få tænkt over alle de nye muligheder, der er.

Opdatering betyder nye byggeklodser

Det første Counter-Strike-spil udkom i år 2000, og siden da har der ikke været nogen særlige ændringer i spil, koncept og brand. Men med den nye opdatering er det præcis det, som spillet får.

"Rent taktisk er der en markant og stor ændring. Lyden er også lidt anderledes med våben, og det man hører rundt omkring i mappet med footsteps osv. Man kommer i hvert fald til at se spillet på en ny og spændende måde," fortæller 'sjuush' og 'jabbi'.

Det betyder også, at spillernes POV udbygges.

Helt konkret betyder den omfattende opdatering, at spillets engine helt grundlæggende ændres. Med andre ord får de byggeklodser og det "bibliotek", som Counter-Strike består af, en ordentlig overhaling.

I Heroic-lejren synes man alt i alt, at opdateringen ser spændende ud, og holdet glæder sig til at se, hvordan andre hold kommer til forholde sig til den nye måde at se spillet på.

“Men det er i sidste ende stadig det samme spil. Så hvis man er villig til at lægge en masse tid i at brainstorm og stadig holder niveauet oppe individuelt, så ser vi ikke en kæmpe forskel,” lyder det fra de to spillere.

“Det er dog lidt sjovt, at man kan se sine egne ben, hvis man kigger ned. Det skal man lige vænne sig til”.