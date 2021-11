Heroic er ikke bare et online-hold, CS:GO er populært som aldrig før og så blev kongen endelig kronet. Her er, hvad vi lærte af den netop overståede Major i Stockholm.

Heroic er Danmarks ubestridt bedste

Det sidste år har Heroic været det stærkeste, danske hold. Ja, et af de stærkeste overhovedet. Men deres sejre er kommet online - og det har ikke just hjulpet på den anerkendelse, organisationen ellers har fortjent.

Men i Stockholm fik de lukket munden på kritikerne. For ikke nok med, at Heroic spillede sig hele vejen i semifinalen, viste de også spil, der rakte til meget mere. I semifinalen var de millimeter for at ekspedere G2 ud af turneringen og selv tage finalepladsen.

Alligevel var det med oprejst pande, de fem danskere rejste hjem.

"Vi kan være stolte af, hvad vi har opnået. Top-4 i en major, når vi ikke har været så gode på LAN før er godkendt. Vi ved godt selv, vi er gode på LAN, vi skulle bare vise alle andre det," sagde sjuush efter exitet ved majoren.

Selvom målsætningen inden turneringen hed top-8, var han alligevel irriteret over, at det ikke lykkedes at smide G2 ud. For i en finale mod NAVI var chancerne gode.

"Jeg håbede på en finale mod NAVI. Vi har hele tiden vidst, vi kan slå dem. Hver gang vi har mødt dem, føler vi, vi har tabt til os selv - mere end de har været gode. Så det havde jeg virkelig håbet på," sagde sjuush efter semifinalenederlaget til G2.

For Heroic er næste highlight lige om hjørnet med Blast i Royal Arena, hvor de med formen og den nylige LAN-erfaring taget i betragting, må ligge lunt i svinget til en toppræstation.

Som opvarmning til Blast kan du møde både spillerne fra Heroic og Copenhagen Flames den 13. november på TAP1 i København, hvor de blandt andet skal spille en showkamp i Red Bull Flick 2v2.

Seerrekord

Efter Valorant kom ud, har folk stået i kø til at kalde CS:GO for dødt. Men lad os nu lige slappe lidt af. For seertallene i Stockholm var vanvittige.

Godt nok har vi fans ventet længe på LAN-events - og ikke mindst en major. Men at alle rekorder skulle blive smadret viser, at CS:GO langt fra er dødt.

Kigger man på de fem mest sete CS:GO-kampe nogensinde, er fire af dem fra Majoren i Stockholm - hvor finalen mellem NAVI og G2 for alvor stak af. Og det er vel at mærke kun tal fra Twitch.

Her er de fem mest sete kampe fra Stockholm:

NAVI vs. G2 - Grand Final - 2,569,841 seere Gambit vs. NAVI - semifinale - 1,444,422 seere G2 vs. Heroic - semifinale - 1,405,440 seere NAVI - Vitality - kvartfinale - 1,381,277 seere Gambit vs. FURIA - kvartfinale - 1,207,348 seere

S1mply the best

Han har i uendelig lang tid været den bedste derude. Og nu fik s1mple endelig den Major-titel, han længe har sukket efter.

Dermed må diskussionen om, hvem der er den bedste CS:GO-spiller nogensinde også slutte. For s1mple har ikke bare været s1mple gennem majoren. Han har sat ild til serveren igen og igen. Og i finalen mod G2 smed han så bomben med 40 kills på Nuke.

Hans ratings gennem majoren må også siges at være ganske pæne, hvis vi skal holde lidt igen med rosen. Se bare her:

Det bliver spændende at se, hvor lang tid der går, før ZywOo gør ham kunsten efter. Franskmanden har med garanti ikke lyst til at stå i skyggen af s1mple særligt længe.

Overraskelsen

De var ikke spået mange chancer inden deres første Major. Men Copenhagen Flames var snublende tæt på at spille sig i Playoffs. Og både castere og analytikerne ved desken havde svært ved at skjule deres begejstring for Flames.

Hvis det er sådan, Copenhagen Flames har tænkt sig at spille fremover, kan der ikke gå lang tid, før vi ser dem begynde at tage de større titler - og for alvor begynde at udfordre top-10-holdene, som de nu selv er blevet en del af på HLTVs ranks.

Med Flames' indtog i toppen af verdenseliten, må vi som danskere også bare lette på hatten. Vi bliver forkælet for tiden!

Skuffelsen

De er firedobbelte Major-vindere. De vandt de tre seneste. Og de er vidt og bredt anerkendt som den bedste CS:GO-organisation nogensinde. Men Astralis var ikke meget værd i Stockholm.

De fik med nød og næppe kæmpet sig gennem Challenger Stagen efter at have tabt deres to første kampe. I Legends Stage startede de med en sejr over FURIA, og pludseligt lignede de et hold, der var klar til at forsvare titlen.

Det blev dog en kort fornøjelse. Efter tre nederlag i streg til NIP, Heroic og Vitality var Astralis' titeldrømme brast. Kun tre dage efter nederlaget til Vitality kom det, der måske kunne være forklaringen.

Både dupreeh, Magisk og Zonic er fortid i organisationen, som førstnævnte endda selv var med til at starte. I stedet har man hentet konfig og blameF til.

Rygterne er allerede begyndt at sive. Den nu forhenværende Astralis-trio skulle angiveligt være på vej til Frankrig, hvor de efter planen skal erstatte shox, ⁠Kyojin⁠ og ⁠XTQZZZ⁠ hos Vitality.

Og hvem ved. Måske ender det så alligevel med, at ZywOo får sin Major-sejr - og diskussionen om, hvem der er den bedste nogensinde skal åbnes igen?