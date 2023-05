Distortion rammer København: Her er vores bedste billeder gennem tiden

I år er det 25 år siden, København fik gadefesten Distortion.

Det er der, man kan komme ud at fejre, at man er i live og bor i en fed by. Morten Friis, Distortion-projektleder

Igen i år er der lagt op til en kæmpe fest i hovedstaden, og en af dem, der har arbejdet for at få det til at ske, er Distortion-projektleder Morten Friis.

"For mange tror jeg, Distortion er indgangen til sommeren, hvis man kan siger det sådan. Det er sommerens budbringer," siger Morten Friis, der begyndte som praktikant på festivalen i 2017 og siden blandt andet har koordineret festivalens fotografer.

"Det er der, man kan komme ud at fejre, at man er i live og bor i en fed by som København og være med til vise den frem på den bedste måde."

Vi har været en tur i gemmerne og fundet vores favoritbilleder fra Distortion gennem tiden. Artiklen fortsætter under billedserien.

Red Bull Stage 2022. Kæmpe fest. © Red Bull 2018 © Red Bull Distortion på Nørrebro i 2016. © Red Bull 2018 © Red Bull Et hav af feststemte mennesker til Distortion på Nørrebro i 2016. © Helena Lundquist Her er vi på Red Bull Clubstage til Distortion 2019. © Flemming Bo Jensen Den helt rigtige Distortion-stemning til Nørrebro-festen i 2016. © Helena Lundquist København ser så vild ud til Distortion. Her er vi i 2019. © Red Bull Hænderne bliver kastet op fra Red Bull Clubstage ved Distortion 2019. © Flemming Bo Jensen 2017 © Red Bull Medina giver den hele armen fra Red Bull-scenen i 2015. © Red Bull

Stor fest på Rådhuspladsen

Årets Distortion finder sted fra onsdag 31. maj til søndag 4. juni.

På festivalens første dag – onsdag 31. maj – er Red Bull Ord Mod Ord Stage klar på Rådhuspladsen med et stjernespækket line-up.

Du kan glæde dig til at opleve:

Benny Jamz

Carmon

Amna Naseer

MAS

Kundo

TKAY

DJ Tiiny (UK)

JB Scofield (UK)

DJ Adidaddi

DJ Kaddi

DJ Salvation

Morten Friis tror særligt, at folk har brug for at komme ud at feste i byen efter nogle år, hvor pandemien har kastet skygger over dansegulvet.

"Især efter Corona har folk nok endnu mere brug for at slå sig løs og komme lidt væk fra hverdagens udfordringer. Bare det der med, at man går rundt i byen, og alle har et smil på læben, der er bare den der stemning," siger han.

Festival drevet af frivillige kræfter

I sin nu 25 år lange historie har Distortion altid været mulig takket være de mange frivillige, som arbejder i og omkring festivalen.

Ifølge Morten Friis er der i år 750 frivillige tilknyttet gadefesten.

"Jeg tror, folk stiller op som frivillige, fordi de bliver en del af et fællesskab og være med på et hold, møde mennesker og arbejde mens der sker noget sjovt. Det er nok federe at være frivillig til en festival end til så mange andre ting," siger han.

"Tag imod festen"

Og så er Distortion jo bare en fest, man kan mærke i hele København – og hvor folk udenfor København også vælger at tage turen til hovedstaden for at være med.

Kom ud på gaden med et positivt sind og se, hvad der rammer dig." Morten Friis, Distortion

Da Morten Friis selv gik i gymnasiet i Rungsted fra 2009 til 2012, var han altid spændt, når han tog toget med kurs mod Distortion sammen med vennerne.

Morten Friis er klar til årets Distortion. © Privat

"Det var bare den der følelse af at skulle ind til kaos og en total fest. Hvor man følte sig fri og bare havde det sjovt med sine venner og fløj rundt fra den ene scene til den anden og prøvede at finde hinanden i mængden," fortæller han og kommer med en opfordring til alle dem, der skal deltage i årets Distortion-brag:

"Tag imod festen med åbne arme og kom ud og have det sjovt. Mærk musikken og dansen og friheden. Kom ud på gaden med et positivt sind og se, hvad der rammer dig."