Mens du kan købe skins til andre våben for så lidt som 3 cent, kan du kun få en kniv til mindre end 80 dollars, hvis du er heldig. Der synes at være ingen øvre grænse for priserne. Derfor har vi taget et kig på de aktuelle markedspriser for dig og undersøgt de 10 mest dyre knife skins til dig.

01 Butterfly | Fade StatTrak – Factory New

Hvis du har de nødvendige småpenge i den høje ende, kan du få det smukkeste butterfly-skin til din samling - Fade. Hver kniv viser en forskellig farvegradient - skindet bliver særligt dyrt, jo mindre blåt det har. Du kan i øjeblikket købe et næsten blåfrit skin til cirka 54.730 danske kroner. ~. Yikes.

StatTrak Butterfly Knife Fade © Valve

02 Butterfly | Lore – Factory New

Den her butterfly-kniv er meget usædvanlig med en stilfuld blanding af et grønt håndtag, gule-gulddekorationer og klinge. Smykkerne indlejret i klingen minder om smykker fra en svunden æra. Til cirka 54.600 danske kroner svarer det næsten til et kup i vores rangering.

Butterfly Knife Lore © Valve

03 Bajonett | Case Hardened – Factory New

Bajonetten har altid været et simpelt, stilfuldt værktøj. En hærdet klinge giver hver kniv sit individuelle udseende. Det enkle håndtag viser klingens farverige udseende endnu tydeligere. Hvis du ikke bliver for distraheret af klingens skønhed, kan du helt sikkert bruge denne kniv til nærkamp på tværs af en bane. Og til lige under til cirka 69.900 danske kroner svarer det til prisen på en god brugt bil.

Bayonet Case Hardened © Valve

04 Butterfly | Doppler Rubin StatTrack – Factory New

Vores første StatTrak-kniv på ranglisten er på syvende pladsen. Generelt er det bemærkelsesværdigt, at Doppler-skindsættene er meget sjældne og værdifulde. Rubinskindsættene er næsten et godt køb blandt de bedste. Med deres ædle røde farvetone virker de ret enkle i forhold til de tidligere præsenterede skind. Men det er netop denne monotoni, der ser ud til at give dem det særlige touch. Til cirkacirka 72.800 danske kroner er det kun lidt dyrere end bayonetten | Case Hardened.

StatTrak Butterfly Knife Doppler © Valve

05 M9-Bayonet | Doppler Rubin StatTrack – Factory New

Enhver, der ikke er overbevist af en legesyg butterfly og foretrækker kombinationen af en kongelig rød farve og den enkle bayonet, vil finde det, de leder efter, til en lignende pris. Du kan allerede få denne kombination for cirka 74.900 danske kroner ~ selv i StatTrak-versionen. Hvem kunne sige nej til det?! (Det kunne vi, meget nemt.)

M9 Bayonet Doppler © Valve

06 Karambit | Doppler Rubin StatTrack – Factory New

Hvis du ikke er til det alt for legesyge og foretrækker noget mindre, bør du kigge på de tilgængelige karambit-knive. Her finder vi også kremen af afgrøden i Doppler-serien. Mens safir og smaragd er dyrere i vores rangering, kan du få rubinen som en StatTrak-version for cirka 80.700 danske kroner, plus lidt ekstra. Hvis du ikke vil bruge den pris på to ugers luksusferie et hvilket som helst andet sted i verden med din partner, bør du slå til her.

StatTrak Karambit Doppler © Valve

07 M9-Bayonet | Gamma Doppler Emerald – Factory New

Gamma Doppler Emerald er repræsenteret tre gange i Top 4. Det mørke, enkle håndtag på bayonetten får den smaragdgrønne klinge til at se endnu mere strålende ud. Med en markedspris på cirka 90.800 danske kroner ~ er det næsten en investering for livet efter pensionen.

M9 Bayonet Gamma Doppler © Valve

08 Karambit | Doppler Saphir – Factory New

Tredjepladsen blandt de dyreste kniv skins i CS:GO besættes af Karambit Doppler i safir. Den kongeblå farve kan elegant omslutte fingeren og er helt sikkert altid iøjnefaldende. Med en kongelig pris på cirka 99.200 danske kroner. ~ fortjener den tredjepladsen på ranglisten!

Karambit Doppler © Valve

09 Karambit | Gamma Doppler Emerald – Factory New

På andenpladsen finder vi også en karambit. Denne kniv kan også ses med en grønlig udstråling, der ligner en smaragd. På grund af den lille prisforskel handler det sandsynligvis bare om personlig smag. Til AUD $16.069,55 svarer det til cirka 100.600 danske kroner. Den her kniv er dermed næsten ikke dyrere end tredjepladsen.

Karambit Gamma Doppler © Valve

10 Butterflymesser | Gamma Doppler Emerald – Factory New

Hvem har brug for en ny bil, når man kan få en Butterfly Gamma Doppler Emerald? Optisk er det helt klart en af de smukkeste og mest fantastiske knive, der er tilgængelige i CSGO lige nu. Til en pris på cirka 130.400 danske kroner~ er det også et meget sjældent og meget dyrt stykke gir. Det fortjener absolut vores førsteplads med denne exceptionelle pris!

Butterfly Knife Gamma Doppler © Valve

Da Steam's eget marked har en maksimumspris, handles die her knife skins kun på eksterne websteder. Som følge heraf blev kendte handelswebsteder brugt som grundlag for forskningen. Derfor er denne rangliste og priserne kun et øjebliksbillede. Der har tidligere været skins, der er blevet handlet for mere, men som i øjeblikket ikke findes på nogen markedsside. Vi har ikke taget disse i betragtning i den aktuelle rangliste.

Ligesom på aktiemarkedet varierer priserne på skindene også afhængigt af efterspørgsel og aktuelt udbud. Handel med skindene indebærer derfor risiko, og det er meget vigtigt at huske: Ingen bør gå i gæld for et skins!

