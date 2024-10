De bedste budget Ultimate Team-starthold til EA Sports FC 25

Ved du, hvad hjørnestenen i succes er? At have et godt hold bag sig. Det er sandt i livet, og det er ekstra sandt i EA FC 25, hvor du, ligesom på dine yndlingshold i IRL, vil have de bedste spillere til opgaven.

Problemet er, at det kan være en udfordrende opgave at opbygge et starthold i Ultimate Team. Især når pengene er alt for små.

At starte spillet med et ustabilt transfermarked og få penge på lommen betyder, at det kan være lige så meget en kunstform at opbygge en stærk start-11'er som at sparke et perfekt placeret frispark.

Heldigvis har den professionelle spiller Levi de Weerd fra Team Gullit nogle tips, der kan hjælpe dig med at komme stærkt ud af tunnelen - også selv om du kun har 20.000 credits.

Du kan bruge de spillere, han nævner, som udgangspunkt for at bygge resten af dit hold op omkring dem - eller også kan du helt ignorere ham. Når det kommer til EA FC 25 Ultimate Team, er det trods alt dig, der er chefen.

01 Hvis du kun har 20.000

Ikke det mest prangende hold her, men tænk på det som din chance for at fremvise tilgængelige, fremadstormende spillere, som kun sande fodboldfans kender. Hvem ved, måske afslører du den næste Ronaldo.

Vi anbefaler et hybrid Liga Portugal Betclic/Spor Toto Süper Lig (tyrkisk D1) hold, der ser lidt sådan ud.

I forsvaret: Gonçalo Inacio og Antonio Silva. Backs: Alexander Bah og Nuno Santos. Fløjspillere: Lucas Torreira og Gedson Fernandes. Og oppe foran: Rafa, Victor Oshimen, Barış Alper Yilmaz og Pedro Gonçalves med Fernando Muslera i målet.

Stol på os.

Takeaway

Gå efter undervurderede, men talentfulde spillere

Levi de Weerd has picked the players you need for your Ultimate Team © Tom Doms/Red Bull Content Pool

02 For 50.000

Med et lidt større budget kan du begynde at have det lidt sjovere - og måske endda købe navne, som mindre dedikerede spillere har hørt om. Det er helt op til dig, hvordan du strukturerer dit hold, men her er nogle gode råd fra Levi.

Han starter med Álex Remiro i målet, en 84-rated målmand for La Liga-klubben Real Sociedad og det spanske landshold. Slet ikke noget dårligt valg. "Rigtig solid", er Levis beskrivelse af ham.

På højre back har vi Napolis Giovanni Di Lorenzo, og så "bliver vores makkerpar i midterforsvaret to franske midterforsvarere i Benjamin Pavard og Raphaël Varane", siger Levi. "Vi er alle vant til at se Varane til 200.000, 300.000 mønter [men] denne gang er han kun omkring 900 mønter til måske 1.000. Hans statistikker er selvfølgelig ikke så gode længere, men vi kender alle hans kropstype, hans tacklinger har altid været gode, og jeg tvivler ikke på, at det vil være det samme [i spillet]."

Med Federico Dimarco på venstre back, tilføj André-Frank Zambo Anguissa på midtbanen og Patri Guijarro. "Guijarro har den lange bold plus, så hun er et must i denne trup," siger Levi.

Amaiur Sarriegi er et solidt valg på højre midtbane, mens vores angriber bliver en anden fransk spiller i form af Marcus Thuram.

Det er et alsidigt hold med nogle markante navne, og selvom Levi har sat det op i 4-5-1, er det smukke, at det nemt kan skifte til 4-3-2-1 i angrebet.

At tage med

Spillere, der har passeret deres bedste alder, er til at betale og har stadig meget at byde på

Med begrænsede penge giver en alsidig formation dig mere fleksibilitet

03 For 100.000 kr.

Levi de Weerd road tests a budget-friendly team © Tom Bergman/Red Bull Content Pool

En fordobling af pengene begynder at give seriøse resultater. Ja, det er stadig tidligt i din managerkarriere, men tingene ser bestemt bedre ud.

I målet har vi Álex Cobo. "Vi ved ikke, hvilken spillestil+ der vil være bedst, men vi kan i det mindste prøve den af med Cobo," siger Levi klogt.

Nico Schlotterbeck er nøglen til dit forsvar. "Han er nogle gange svær at få på markedet, fordi han stadig koster 10.000, men jeg er sikker på, at han er vanvittig, og hvis det lykkes dig at skrive kontrakt med ham, vil du sandsynligvis også tjene penge," råder Levi. "Det er et tip, jeg vil give dig: Gå ud og prøv at få Schlotterbeck, for han er syg i spillet, og han vil give dig overskud. Så det er win-win."

På midtbanen har vi kig på Leon Goretzka og Rose Lavelle - "Han har en god aflevering, og vi ved alle, hvor god han var sidste år," siger Levi. Afrundingen er den amerikanske spiller Crystal Dunn.

"Dunn fortjener en hæderlig omtale," siger Levi, før han remser hendes statistik op: "87 pace, 79 shooting, 83 passing, 85 dribling, 77 defending og 80 physical. Dette kort er vanvittigt."

Fuldend det hele med Racheal Kundananji i front og få et stærkt grundlag at bygge dit hold op omkring.

At tage med

Basér dit hold omkring en eller to stærke spillere

Tag en chance, og hold øje med de spillere, der er svære at få fat i

Overse ikke kvindelige spillere - deres statistik kan være fantastisk

04 Lektioner

Brug dine mønter med omtanke - én dyr spiller kan ændre balancen på et hold, men spild ikke pengene, så de andre spillere kommer til kort.

Spillere, der er lidt forbi deres bedste alder, er stadig værdifulde. Og billige.

Det samme gælder nye spillere. Vær den chef, der endelig tager chancen med dem, og det vil gavne dine resultater.

Beløn konsekvens. Hvis en spiller arbejder for dig på budgetniveau, hvorfor så ikke beholde ham, mens du fylder pengekassen?

De bedste managers er hensynsløse. Husk på det.