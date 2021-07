6 must see-videoer med Emil Johansson

, tager til deres lokale MTB-park i Järvsö i Sverige, hvor de steezer den ud på deres cykler. De to tryllekunstnere lander det ene dope trick efter det andet; blandt andet et vanvittigt teknisk 540 Sound og et kæmpe flat spin.

Det tog Emil tre ture til smukke New Zealand for at finde de bedste riding-locations til et nyt edit. Han endte ved South Island MTB Perfect i Queenstown , hvor han fandt nogle fantastiske spor. Se dette flotte edit, hvor fart, tricks og omgivelserne er i højsædet!

I langt fra ideelle forhold udfoldede Emil sig med nogle af sine største tricks. En 360 Windshield Wiper to Downwhip, en Opposite Truck Driver to Downside Whip på Whale Tail'en og en Opposite 360 Tailwhip to Topside Barspin til sidst leveret i ægte Emil Johansson-stil. Han blæste dommerne bagover og scorede vilde 94 point, hvilket var rigeligt til at sikre ham en overbevisende sejr i Innsbruck.

