Den ultimative guide til at forstå positionerne i fobold

Fodbold er gigantisk. Sådan er det bare.

Med flere 250 millioner spillere fordelt udover 200 lande er det heller ikke nogen overraskelse, at det er verdens mest populære sport. Og det er uden at tage højde for fansene, som på verdensplan er omkring 3,5 milliarder!

Men er man alligvel ny til fodboldensverden, kan det måske være lidt svært at forstå, hvad der egentlig sker på banen... og måske er det liiiiidt akavet at spørge din ven, når du nu har stået og skrålet med hele første halvleg.

Alexander-Arnold vs Haaland © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Men du kan slappe helt af. Nedenfor finder du nemlig en guide til at forstå, hvad alle 22 spillere på banen laver, og hvad de forskellige positioner har ansvar for. Selv tak.

Fodboldforståelse og positioner

Nogle siger, at det er det "smukke spil", som tiltrækker så mange både både på banen og på tilskuerrækkerne, mens andre siger, det er fordi, sporten er så let at lære.

Spørger man en stjernespiller som Liverpools Trent Alexander-Arnold , ligger skønheden også i samspillet mellem spillere og positioner på banen:

"Så længe alle gør deres del - angriberne scorer målene, og forsvarsspillerne holder clean sheets - kan det ikke gå helt galt".

01 1 – Målvogter

New York Red Bulls © Getty Images

Målvogteren eller "keeperen" er måske den vigtigste position på banen, da de fungerer som den absolut sidste forsvarslinje for holdets mål. De skal være smarte, have gode reflekser og have evnen til at træffe gode, hurtige beslutninger. Mens en målvogters hovedformål er at forhindre det andet hold i at score mål, fungerer de også som den første angrebslinje ved at "give bolden op" efter, den er endt i keeperens hænder.

I modsætning til de andre spillere er målvogteren den eneste spiller på banen, der må bruge hænderne. De andre må kun bruge deres hænder på indkast. Det er en meget fysisk position, hvilket betyder, at for at forhindre et mål, vil en målvogter bruge alt, hvad de har: kroppen, hovedet, ben, fødder og hænder.

02 2 & 3 – Højre- og venstrebacks

© Getty Images

Højre- og venstre backs udgangsposition er foran deres eget felt, og de har oftest til opgave at dække af for modstanderens fløjspillere (og de brede kantspillere), mens de samtidigt skal forhindre modstanderen i at afslutte og score.

De er placeret på den yderste højre og yderste venstre del af feltet - deraf positionsnavnene - hvis det var gået din næse forbi.

Backs skal have virkelig hurtige fødder og kunne spille med fysik. Ofte bliver de sat i en-til-en situationer, hvor de skal tage bolden, tvinge en aflevering. Ellers risikerer de at sætte deres målvogter i en udsat situation.

Backs er nogle gange også involveret i det offensive spil. Højrebacken kan slutte sig til det offensive angreb, hvis deres hold angriber i højre side af feltet, og venstre back kan på samme måde være med oppe, hvis angrebet er i venstre side af feltet.

03 4 & 5 – Sweeper og central forsvarspiller

© Getty Images

De to positioner er holdets centrale forsvarsspillere, og er - efter målvogteren - de mest kritiske forsvarsspillere at have på banen. De placerer sig på hver sin side af straffesparkslinjen tæt på målmanden. Mere specifikt står sweeperen bag den centrale forsvarspiller, men foran målvogteren og og fungerer som oprydningsmand for de eventuelle bolde, der kommer forbi forsvarskæden.

Hovedopgaven for begge positioner er at beskytte midten af feltet og forhindre modstanderen i at få bolden der. De har til opgave at opsnappe afleveringer, tackle angribere, blokere skud, stjæle bolden i en-til-en situationer og meget mere.

Centralforsvaret har ikke altid de største roller rent offensivt, men de spiller en stor rolle, når det kommer til at vinde og beholde boldbesiddelse.

04 6 – Defensive midtbanespillere

Defensive midtbanespillere skal være smarte og have god udholdenhed. Deres hovedrolle er at bremse modstanderholdet fra at angribe på midten af feltet og få boldbesiddelse. Det gør de ved at tackle angribere, tage de løse bolde og tvinge bolden ud til siderne i modsætning til at tillade angribere at angribe ned i midten af feltet.

Offensivt er de defensive midtbanespillere også solide pasningsspillere. Selvom det er usandsynligt, at en defensiv midtbanespiller vil score et mål, spiller de en stor rolle i at bringe bolden ind på forsvarets territorium. Midtbanespillere bruger ofte en fremadrettet aflevering, som er en aflevering, der går gennem modstanderholdets midtbanespillere, og som sætter angrebet i en god position. Den type afpasning kræver pin-point nøjagtighed. Midtbanespillere skal have en god dømmekraft. Hvis der ikke er noget åbent nede på banen, skal de være kreative og sende det baglæns eller sidelæns.

05 7 & 11 – Fløjspillere

© Getty Images

Der er også to fløjspillere (også kaldet højre/venstre midtbanespiller, kantspiller, kant eller bare fløj) på hvert hold.

Fløjspillerne er placeret langs venstre og højre berøringslinje i feltet. Deres hovedmål er afstand, skabe scoringsmuligheder for medspillere, skubbe bolden op i banen, men også at score selv. De placerer sig på touch-linjerne for at skabe rum eller en såkaldt "han er fri"-mulighed. Modstande skal have en forsvarsspiller, der står til ansvar for begge fløjspillere.

I fodbold kommer mange af scoringerne fra midten af banen, men de fleste assists kommer faktisk fra fløjene. Fløjspillere skal være dygtige pasningsspillere, have fantastisk fodarbejde, solide skydefærdigheder, udholdenhed, hurtighed og være i stand til at håndtere bolden godt. Kantspillere rejser langs grænsen, dribler bolden og leder efter gode afleveringer til andre på midten af banen.

06 8 – Central midtbane

© Getty Images

Centrale midtbanespillere har et stort ansvar i både angreb og forsvar og placerer sig i midten af feltet. Offensivt er midtbanespillerne til tider ansvarlige for at kontrollere angrebet. De dikterer ofte spillets hastighed og tempo og sætter også bolden i spil til angreb.

Centrale midtbanespillere spurter potentielt mere end nogen anden spiller på banen. De skal besidde udholdenhed, hurtighed, gode pasningsevner, kunne lave gode driblinger og have fremragende fodarbejde. Defensivt gør centrale midtbanespillere en række ting afhængigt af den defensive formation, herunder at falde tilbage for at hjælpe med at beskytte målet. Andre gange skal de presse op og lægge pres på boldholderen (hvis det altså er en modstander, der har den).

07 9 – Angriber

Yussuf Poulsen er angriber for RB Leipzig © GEPA pictures/ Roger Petzsche

Angribere udgør den største trussel mod modstanderholdets mål. De placerer sig dybt i modstanderens territorium, lige ud for modstanderholdets udvisningsboks. Angribere er ofte de bedste all-around skytter på deres hold med et hovedformål: At score mål. I modsætning til de andre positioner har angribere ikke et defensivt ansvar, hvilket betyder, at de ikke bliver bedt om at løbe tilbage og hjælpe - nødvendigvis. Angribere skal have udholdenhed, gode driblinger, men mest af alt skal de være dygtige og effektive skytter.

08 10 – Center angriber

Centerangribere (også kaldet playmakers) er hovedsageligt ret offensive spillere. De er placeret mellem angriberne og midtbanespillerne. De skal være dygtige driblere, fordi de ofte befinder sig i en-til-en situationer. De har også brug for god vision, bevidsthed, beslutningstagning og gode beståelsesevner. Angribende midtbanespillere har ofte til opgave at drible eller sende bolden dybt ind i deres territorium efter et mål.

Den mest almindelige offensive midtbanespiller er den avancerede playmaker. Positionen er vigtig, fordi de udfører alt deres arbejde i hjertet af modstanderens territorium. De har til opgave at forbinde midtbanen med angrebet med skarpe pasninger og driblinger.

Opsamling

Fra målvogter til angriber. Alle spillere på banen har et vigtigt job og ansvar for holdets overordnede succes. Nogle spillere skal besidde gode en-til-en-færdigheder, nogle har brug for eliteudholdenhed, og nogle har brug for evnen til at spille mere fysisk. Det er koordinationen af alle spillerne, der gør fodbold så sjovt at se.