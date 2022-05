Endelig lokation afsløret for Red Bull Ord mod Ord-scenen til Distortion

Med kun 15 dage til at Distortion endelig vender tilbage efter to års fravær, er det blevet offentliggjort at Distortion X på Rådhuspladsen, som hoster Red Bull Ord mod Ord-scenen onsdag d. 1. juni, flyttes til Vesterbrogade tæt ved H. C. Andersens Boulevard.

Det fulde program på Red Bull Ord mod Ord-scenen flytter med til den nye lokation. Lineuppet tæller bl.a. nogle af de største danske hiphop-artister som Icekiid, Lamin, Fouli og D1MA, som sammen med den fremadstormende engelske afrobeat-stjerne Pa Salieu, skal danne rammen for et vaskeægte storby-brag mit i København. Programmet er dog ikke fuldendt endnu, og det endelige lineup for scenen bliver offentliggjort i løbet af de kommende dage.

"Distortion handler om at gå på opdagelse i sin egen by. Vi glæder os vildt meget til at iscenesætte et X-område midt på et af byens mest spektakulære spots, hvor de nærmeste naboer er Hovedbanegården, Tivoli og højhuse i glas", udtaler festivalens stifter Thomas Fleurquin.

