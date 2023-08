Et paradis af brændt gummi: Red Bull Showrun skabte årets bredeste smil

Øster Allé og Fælledparken var lørdag omdannet til et mortorsportsmekka uden sidenstykke. Op mod 45.000 tilskuere lagde vejen forbi, og var med til at skabe et motorsportsshow, vi ikke kommer til at se igen i laaaang tid.

David Coulthard i Danmark til Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Red Bull Showrun var nemlig tilbage i København lørdag d. 19. august, og det verdensberømte show blev præcis den folkefest, man kunne have håbet på. I en blanding af højfrekvent larm fra motorer og hjulspin og en kraftig duft af brændt gummi kunne publikum nyde en dag i den bagende sol.

Dagens helt store seværdighed var naturligvis, at den legendariske Formel 1-kører, David Coulthard, kom til København i den ikoniske RB7-racer. Bilen som blandt andet kørte 12 sejre og et verdensmesterskab hjem til Sebastian Vettel tilbage i 2011-sæsonen. Og skotten var godt tilfreds med fremmødet på Øster Allé:

David Coulthard i Danmark til Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

"Der er en fantastisk support fra det danske publikum. Danmark har en god historie i motorsport og nogle virkelig gode kørere. Det er et lille land som Skotland, men jeg føler også, at motorsport er en integreret del af samfundet her," fortalte Coulthard umiddelbart inden showet.

"Det er fantastisk, at vi kan promovere Formel 1, når der ikke er grandprixer. Vi kommer rundt til hele verden - til lande, der ikke har Formel 1, og det betyder bare enormt meget."

Nogle af de publikummer, der var mødt op til Red Bull Showrun på denne varme sommerdag, var Romeo, Marco og Emil på 16 og 17 år.

" Det er virkelig fedt, at der er nogen, der gider lave sådan noget her. Mange unge vil gerne se motorsport, og så er det fedt at kunne se det i virkeligheden, når man ikke lige kan komme til at se et rigtigt formel 1-løb," fortalte de tre drenge nærmest i kor.

David Coulthard i Danmark til Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Og især for Emil var det stort at se den ikoniske racer.

"Altså jeg holder jo faktisk med Ferrari, men det er fordi, jeg altid har holdt med Vettel - også dengang han kørte for Red Bull. Derfor er det også en stor oplevelse, at se den bil, han blev verdensmester med. Det betyder meget."

Sebastian Vettel - Lifestyle © Getty Images/Red Bull Content Pool

Og et af de mennesker, der spillede en stor rolle ved netop Vettels og Red Bulls dominans i starten af 10'erne, er Ole Schack. Danmarks nok mest eftertragtede og anerkendte mekaniker. Han havde også fundet tid i sommerferien væk fra Formel 1 til at kigge forbi dette kæmpe show for danskerne. Han var naturligvis også begejstret for at se sin sportsgren i hjemlandet.

Max Verstappen fejrer sejren med hans hold, heriblandt danske Ole Schack © Abu Dhabi Grand Prix 2021

"Jeg synes det er fantastisk. Det er ikke alle, der får muligheden for sådan noget her, og nu er det så tæt på, og så mange kan få den her oplevelse. Red Bull er nogle af de få, der kan stille sådan noget her til rådighed, og det er bare virkelig fedt, synes jeg. Og så er det selvfølglig også dejligt at se så mange ansigter, man kender."

Coulthard og RB7'eren var dog langt fra det eneste, tilskuerne blev forkælet med. Et solidt hold af motorsportsartister var linet op som en del af showet. Både på fire og to hjul.

Den danske verdensmester i stunt riding, Mike Jensen, til Red Bull Showrun © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

En af dem var den danske fem-dobbelte verdensmester i motorbike stunt riding, Mike Jensen. Han rejser normalt rundt i hele verden og viser sine vanvittige skills frem, og for ham var det også en stor oplevelse at være hjemme igen.

"Det er altid specielt at køre i Danmark. Folk har på forhånd en idé om, at jeg skal være her, fordi jeg er dansker. Folk fortæller mig, at det ikke havde været det samme uden mig, så det er bare virkelig fedt."

Den danske verdensmester i stunt riding, Mike Jensen, til Red Bull Showrun © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

"Og så er det en kæmpe ære bare at være med. Det er vildt at være en del af et show som det her med de kæmpestore motorsportsstjerner, der også er her. Det er virkelig stort at blive associeret med dem," fortalte Mike Jensen kort før sit første run på banen med makkeren, litauiske Virgilijus Dikšas.

Mike Jensen, makkeren Virgilijus Dikšas og Rasmus Brohave © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Kort efter showet var den 30-årige motorcykelkunstner også yderst tilfreds med hele arrangementet:

"Det her show er bare en perfekt kombination, synes jeg. Det hele bliver hypet godt op med både os på vores stunt bikes og så Drift Brothers, der jo også bare er utrolig dygtige. Og så kommer F1-raceren til sidst, som jo bare er for vild."

Og hvem var så 'Red Bull Drift Brothers'? Navnet afslørede naturligvis, at det ville blive noget med masser af hjulspin, og så er der nok lå noget familiært bag teamet.

'Red Bull Drift Brothers' gav et vanvittigt show ved Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Hjulspin var der i den grad masser af, og de to biler kørte nærmest udelukkende sidelæns fra start til slut i et tungt tæppe af røg fra de hvinende dæk. Til gengæld var brødreparret Elias og Johannes Hountondji, der går under navnet 'Red Bull Drift Brothers' ikke sammen på banen. Storebror, Johannes, havde fået hold i ryggen, og han var derfor skiftet ud med østrigske Patrick Friesacher, der normalt er formel-kører hos Red Bull, og som tidligere har kørt Formel 1 for Minardi-teamet.

Det gjorde dog på ingen måde showet mindre overvældende, og for mange, der var mødt op på Østerbro bare for at se David Coulthard og hans Formel 1-racer, var det et show, der var overraskende og imponerende.

Især en person fik for alvor oplevet, hvilke skills lillebror Elias Hountondji besidder. Det gjorde Red Bull Showruns ene vært, tv-værten Felix Smith, der guidede og underholdte publikum dagen igennem sammen med sin medvært - Youtuberen og tv-værten Rasmus Brohave.

Han fik nemlig en omgang i raceren sammen med driftkongen, og selvom Felix Smith selv er bilentusiast og har prøvet at køre i lidt af hvert, så var det mildest talt en voldsom oplevelse for værten:

Felix Smith var sammen med Rasmus Brohave vært for Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

" Det var ret Psykopatagtigt," lød det efterfølgende promte fra den ellers rutinerende bil-nørd. "Det er så vildt at sidde med en person, der er så professionel. Hans fødder danser rundt på pedalerne som fingrene på et klaver. Det er fuldstændig sindssygt."

Felix Smith var sammen med Rasmus Brohave vært for Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

"Generelt for alle kørerne er det også bare ekstra imponerende, hvor meget kontrol de har. Ingen af bilerne kan dreje rundt, fordi banen er så smal. Så de er nødt til at drifte rundt for at vende. Det er helt sikkert ikke noget, man kommer til at opleve igen, hvis man er mig... Hvis jeg ikke skal miste kørekortet selvfølgelig."

Efter sidste act fra David Coulthard i F1-raceren kunne Felix Smith også yderst tilfreds evaluere på dagens show, og hvad det havde givet til de mange tilskuere, dar var mødt op:

Publikum ved Red Bull Showrun 2023 i København © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

"Det har været en total succes. Det er fedt, at der fortsat bliver presset på for at få Formel 1 til Danmark. Publikum elsker det, og det virker virkelig også som om, Formel 1 selv er meget glade for Danmark," afslutter tv-værten håbenfuldt.

At det var en succes for publikum kunne Nicklas, Line og deres søn Noah på 2 og et halvt år i hvert fald bekræfte.

" Det har været en kæmpe oplevelse. Der har været god stemning og hurtige biler hele dagen, så hvad mere kan man bede om. Og så har der dagen igennem været store smil på Noahs læber. F1-raceren var lidt høj for ham, men ellers har han virkelig nydt det," fortalte parret, der i forvejen var tilhængere af motorsport generelt, og som derfor ikke kun var imponerede over Coulthard og RB7'eren.

'Red Bull Drift Brothers' gav et vanvittigt show ved Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

"Showet var lavet på en virkelig god måde. At det var delt op i fire shows gjorde bare, at der hele tiden skete noget. Man var hele tiden underholdt. Som generel motorsportselsker var det fedt at se det hele. De var allesammen helt vildt dygtige. Især Drift Brothers var jeg meget imponeret over. Det var et sindssygt fedt show, de lavede," fortalte den motorglade far, Nicklas.

David Coulthard i Danmark til Red Bull Showrun 2023 © Red Bull Media House // Esben Zøllner Olesen

Den nok største hovedperson for hele dagen, David Coulthard, var efterfølgende ligeså glad for showet og arrangementet som de mange fremmødte. Og ja... Det kunne bedst beskrives med især et ord:

"Det har været en fantastisk dag."

"Det er skønt at kunne vise sporten frem til folk, der ikke ved så meget om den i forvejen. Det har været en varm dag og med en del røg, men jeg håber og tror, det er har været til at holde ud for publikum. Tusind tak til København for at lade os være her, men også et kæmpestort tak til alle de mennesker, der kom i dag," afslutter den skotske Formel 1-legende.