Hamilton startede søndagens 19. F1 løb fra en 10. plads, grundet en straf der kostede fem pladser, efter at have taget en ny motor i brug i kvalifikationen. Hamilton steg til en tredjeplads i løbet af de første fem runder, og gjorde dermed klar til endnu kamp med Verstappen om den øverste podieplads.

, stjal point fra Hamilton i verdensmesterskabet, da han stod for løbets hurtigste runde. Den mexicanske kører pittede med en runde igen, for at komme på soft dæk, og brugte dem til at køre sin sidste runde på 1 minut og 11,010 sekunder, og sikrede dermed et ekstra point til de i forvejen 12 point han havde fået ved at komme ind på en fjerdeplads.

Pérez's hurtigste runde betyder, at Red Bull har et underskud på 11 point i forhold til Mercedes i konstruktørmesterskabet, med kun tre løb tilbage.

De almindelige kvalifikationer blev afholdt fredag eftermiddag for at afgøre startpladserne lørdagens 24-runders sprintløb. Resultatet af det løb, afgører så startpladserne til søndagens hovedløb.

Hollænderen blev nummer to efter Hamilton i kvalifikationen, mens britten blev sendt tilbage i rækken under sprinten, efter hans bil blev ekskluderet grundet en overtrædelse af DRS.

