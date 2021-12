Verdensmesterskabet i Formel 1 bliver afgjort i årets sidste løb

F1-sæsonen i år har været alt andet end kedelig, og med et enkelt løb tilbage i 2021, er der lagt op til en vaskeægte gyser!

Max Verstappen går ind i det sidste løb i en hæsblæsende Formel 1-sæson i 2021 med verdensmesterskabet i sigte, efter at være blevet nummer to i et vildt Saudi Arabian Grand Prix i går søndag, hvor Red Bull Racing Honda -stjernen tog sit 17. podie på 21 løb i denne sæson.

Løbet på den splinternye bane Jeddah Corniche leverede en masse action, med både hændelser og ulykker. De 50 omgange der forløb over to timer og et kvarter, indebar to røde flag, flere safety cars og perioder med konstante virtuel safety cars eftersom der lå bilrester rundt omkring på banen.

Da støvet lagde sig, var resultatet dog klart. Mercedes's Lewis Hamilton tog den samlede sejr, sammen med titlen for at have kørt løbets hurtigste omgang.

Dermed er briten nu på niveau med Verstappen med 369,5 point. Hollænderen tager dog føringen til sæsonfinalen i Abu Dhabi næste weekend i kraft af at han har vundet flere løb i denne sæson (ni mod otte).

Den længste sæson i F1-historien kommer i realiteten til at blive afgjort på den simpleste vis, når der skal kæmpes om titlen på Yas Marina næste weekend. Den der ender foran den anden, vinder.

Den sæsonlange kamp mellem Verstappen og Hamilton skal afgøres ved finalen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen førte i 31 af de 50 omgange, men det vigtigste øjeblik, som der helt sikkert vil blive talt om i de kommende år, kom med 13 omgange tilbage, da Verstappen af stewarderne blev vurderet til at have forladt banen ved det første sving og opnåede en fordel under angreb fra Hamilton, hvilket medførte en fem-sekunders straf.

Hamilton tog senere føringen ved det sidste sving med syv omgange tilbage, og den efterfølgende tidsstraf – plus Verstappen, der kæmpede med at få presset den sidste performance ud af sine medium-dæk til slut – så endte den endelige tidsmargin mellem de to på 11,825 sekunder ved det ternede flag.

Hamiltons Mercedes-holdkammerat Valtteri Bottas stjal den tredje og sidste podieplads fra Alpines Esteban Ocon på målstregen, og som dermed også udvidede Mercedes' føring over Red Bull Racing til 28 point i konstruktørmesterskabet.

"Dette hold har leveret en fænomenal indsats i år," sagde Red Bull Racing Honda-teamchef Christian Horner. "Vi har vundet 10 løb, og vi har presset Mercedes hele vejen til det sidste løb. Konstruktørmesterskabet, der halter vi, og der skal et mirakel til at vinde det, men vi har en chance til for at vinde denne titel med Max, og vi vil gøre alt, hvad vi kan."

Sådan her, udspillede et vanvittigt løb sig på gaderne i Jeddah.

Max aner muligheder nær sæsonens slutning

Efter en sæson med flere overraskelser er det passende, at kampen om mesterskabet afgøres i sæsonens sidste løb i et opgør mellem de to hovedpersoner, efter en langvarig kamp, der har raset siden Bahrain i marts.

Verstappen startede på tredjepladsen, efter lørdagens kvalifikationsrunde sendte ham i muren ved det sidste sving.

En sløv start på løbet blev afbrudt på 9. omgang, da Haas's Mick Schumacher crashede, og der blev viftet med det røde flag, hvorefter Verstappen genstartede fra pole, efter Hamilton og Bottas begge gik i pit.

Det varede ikke længe før der blev viftet med endnu et rødt flag, efter et sammenstød med flere biler, hvorefter Verstappen begyndte den tredje start af løbet fra tredjepladsen bag Hamilton og Ocon, efter at have tvunget Hamilton ud i det første sving.

Verstappens 9 sejre i år betyder, at han stadig har føringen © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen mestrede genstarten ved at indtage førstepladsen, og der blev han indtil en bizar episode på 37. runde. Efter at have fået besked på at vige plads forHamilton, kom parret i nærkontakt, da Verstappen bremsede, og Mercedes-køreren kørte ind i Red Bull'ens bagside. Begge biler undgik heldigvis de helt store skader, og kunne derfor begge fortsætte kampen om 1. pladsen.

Der skete mange ting, som jeg ikke er helt enig i, men det er, hvad det er Max Verstappen

Hamilton tog derefter føringen med syv omgange tilbage, og selvom Verstappen senere blev kåret som dagens kører af de mange fans, havde han helt sikkert en del af skulle bearbejde efter et løb der havde flere hændelser end mange tidligere sæsoner har haft.

"Det var ret begivenhedsrigt," sagde Verstappen underspillet. "Der skete mange ting, som jeg ikke er helt enig i, men det er, hvad det er. Jeg prøvede i det mindste at give alt hvad jeg kunne på banen."

Verstappen vandt i Abu Dhabi for 12 måneder siden og ved, hvad der er på spil næste weekend.

"Det vil blive afgjort der," sagde han. "Hele sæsonen har været op og ned, og vi har haft gode øjeblikke og dårlige øjeblikke. Nu går vi ind i det sidste løb som da vi startede sæsonen. Det bliver spændende."

Checo blev presset ud

En af kørerne, der uden egen skyld gik glip af point, var Verstappens teamkammerat Sergio Pérez , efter mexicaneren blev klemt mellem to rivaler ved den første genstart og måtte se sin ottendeplads forsvinde i et crash.

Sergio Pérez var uheldig og fik et tidligt exit © Getty Images/Red Bull Content Pool

"Det var meget uheldigt," sagde Pérez. "Der var ikke meget, Charles kunne have gjort. Da vi tog svinget, blev jeg ramt af ham, og det betød desværre, at vi havde kontakt."

En tredjepladsen til Bottas og kun et point til McLarens Lando Norris på 10. pladsen, bekræfter Pérez' fjerdeplads i verdensmesterskabet i hans første år ved Red Bull Racing Honda. Det er også hans højeste placering i førerrækken, nogensinde.

Et velkendt sted til en ny fortælling

Formel 1's længste sæson nogensinde slutter i De Forenede Arabiske Emirater til Abu Dhabi Grand Prix den 12. december, hvor Yas Marina-banen er vært for sæsonfinalen for 10. gang i de 13 år, der er gået siden den debuterede på kalenderen i 2009.

Verstappen vandt afslutningsløbet i 2020 i Abu Dhabi og har haft to andre podiepladser på banen, mens Pérez' bedste kom i 2015, da han sluttede på femtepladsen for Force India.