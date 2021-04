Simon er en af verdens bedste som 23-årig: "Jeg er først lige begyndt!"

Den 9. maj kører Simon Andreassen årets første World Cup i Albstadt. Se med live på Red Bull TV.

Der hersker ingen tvivl om, at Simon Andreassen af flere for år tilbage blev udnævnt som et af verdens absolut største mountainbike-talenter. Og lige siden har stortalentet for alvor levet op til rollen.

For Simon Andreassen har det vigtigste altid været at have det sjovt. For ham ligger den primære motivation i det relativt simple element.

Jeg elsker at køre MTB, og det er den drivkraft, der tager mig ud i de hårde træninger i dårligt vejr. Simon Andreassen

Simon elsker at køre konkurrencer og elsker at køre løb, fordi han har det sjovt, mens han gør det, han holder aller mest af. Han mener selv, at han er der, hvor han er i dag, fordi passionen altid har været enorm, og fordi han altid har haft det sjovt:

"Jeg vidste ret tidligt, at jeg var god til at køre MTB. Jeg tror på, at hvis man prøver for hårdt, så snubler man nemmere over sine egne ben. Har man det derimod sjovt og følger flowet, mens man nyder hver kilometer på cyklen, kan man kæmpe med mod de bedste."

Simon Andreassen startede ret tidligt ud med at køre internationale løb, hvor han gjorde det godt, og han kom ret tidligt op i juniorrækkerne, hvor han stort set altid oplevede succes, fordi han tydeligt var en af de bedste.

I de tidlige år kom resultaterne nemt til Simon, så da han kom op i U23 tog han ifølge sig selv tingene en smule for givet, fordi han havde været vant til at være en af de bedste. I den periode ville han det nok for meget og forcerede nogle ting, fordi konkurrencen tydeligt var hårdere:

"Jeg fandt ud af, at der er mange, der gerne vil det, og det kræver, at man virkelig tager sig sammen. Det tog mig lidt tid at finde en balance, fordi det gik op for mig, at man ikke kun kan have det sjovt hele tiden, og at man heller ikke må ville det for meget, så man hele tiden risikerer at skuffe sig selv," siger Simon.

Simon har stille og roligt fundet sweet-spottet mellem at have det sjovt og samtidig være seriøs og dedikeret. Som han selv siger det:

"Det er ikke, fordi jeg har fundet en magisk facitliste, men jeg er blevet meget bevidst om, hvordan jeg vil og skal gribe min karriere an".

Simon vandt VM 3 gange i juniorrækkerne, og det var de resultater, der skabte fundamentet for hans karriere. Men, som Simon selv forklarer det, så fortager hypen omkring stortalentet sig også stille og roligt, og der forventes mere:

"Jeg var ikke en af de bedste i U23 på noget tidspunkt, så da jeg rykkede op som senior, var jeg bevidst om, at jeg skulle til at bevise min plads blandt de professionelle".

Jeg tog også lidt røven på mig selv med World Cup-sejren i Nové Mésto sidste efterår i min første sæson som seniorrytter. Simon Andreassen

Simon vil selvfølgelig gerne levere i år, men han har samtidig en ro i, at han cementerede sin plads blandt de bedste sidste år med sejren, så han nu ved, at han er blandt de bedste i verden. Han har selvfølgelig store forventninger og forhåbninger til sæsonen, men Simon går først og fremmest efter at levere et stabilt år med kontinuerligt gode resultater.

