I gymnasiet gjorde særligt én person det muligt for Casper at jagte drømmen

Casper Steinfath "Train Hard, Go Fast, Have Fun"

Havet er for 29-årige Casper Steinfath ikke bare en stor legeplads, som det ellers er for mange andre, der elsker bølgerne.

Til dagligt foregår en stor del af Caspers arbejde nemlig ude på vandet, hvor han fortsat arbejder med at være blandt de bedste i verden, når det kommer til stand up stand up paddle.

Men inden arbejdslivet rigtig kunne begynde på boardet, var der i gymnasietiden særligt én person, der gjorde det muligt for Casper at jagte bølgerne.

Han fremhæver, hvordan han allerede på sin først dag i gymnasiet havde en samtale med rektoren, der på mange måder fik stor betydning for den fremtid, som Casper lagde benhårdt arbejde i at opnå: Fremtiden som topatlet.

”Det fede ved Finn var, at han mødte mig i øjenhøjde i stedet for at snakke ned til mig”.

