Formel 1 kalender 2022: Alle årets løb samlet ét sted

Løb 5: Welcome to Miami

Verstappen har forhåbentlig tiden som verdensmester, for om blot et par uger skal den regerende verdensmester ud og forsvare sin titel, når den nye sæson bliver skudt i gang. I vores Formel 1 kalender 2022 herunder giver vi dig det fulde overblik over alle løb i den kommende sæson, og du kan finde flere detaljer om hvert enkelt løb længere nede.

Formel 1-kalenderen for 2022-sæsonen er foreløbig sat. Der forventes at være 22 løb i den nye sæson . Årets sidste løb, og dermed sæsonfinalen, finder endnu en gang sted ved Abu Dhabi's Grand Prix den 20. november 2022.

