Den flydende fodbold bane i Københavns havn leverede - se billederne!

Red Bull Four 2 Score - Danmark Red Bull Four 2 Score er an action packed 4v4-turnering, hvor mål tæller dobbelt i første og sidste minut af kampen!

Ført an af Amanda Bodenhoff og Danijel 'Drux' Deletic dannede den flydende fodboldbane rammer for to intense turneringer til Red Bull Four 2 Score. I overbevisende stil bragte Team Vibesss sig til tops i kvindernes turnering.