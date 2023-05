Fra papir til Formel 1: Adrian Newey designer motorsportens hurtigste biler

Adrian Newey OBE: Normalt starter jeg med at have et problem, jeg gerne vil have løst, og så vender og drejer jeg det inde i hovedet. Derefter begynder jeg så at tegne skitser og doodles, og når jeg så har fået tingene ned på papir, så tager jeg viskelæderet frem og bruger det nærmest ligeså meget, som jeg har brugt blyanten. Der sker nemlig altid det, at når man begynder at få tingene skitseret på papir, så opdager man, at det ikke vil fungere, eller at det kan gøres på en anden og bedre måde. Så jeg bliver ved med at starte forfra eller udvikle på skitsen - altid med viskelæderet i hånden.