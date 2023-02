Fredericia løber forrest i Wings for Life World Run

Søndag d. 7. maj 2023 løber folk over hele verden for at fremme forskning af rygmarvsskader ved motionsløbet Wings for Life World Run. I Danmark finder Wing for Life World Run sted i Fredericia, hvor løbet er arrangeret i partnerskab med Phillips Sports Hovedtelefoner, Red Bull og Fredericia Kommune.

Flere hundrede tusinde deltager på verdensplan i Wings for Life World Run. Og nu kan Fredericia glæde sig over at være dansk vært for motionsløbet, som indsamler midler til forskning i rygmarvsskader.

Vi vil have en million løbere på vejen på samme tid på samme dag Anita Gerhardter, CEO i Wings for Life.

”Det er vidunderligt spændende at se, hvor langt vi er kommet med noget, vi startede tilbage i 2014. En million løbere har sluttet sig til os siden da. Og lige nu er vores mål klart: Vi vil have en million løbere på vejen på samme tid på samme dag”, udtaler Anita Gerhardter, CEO i Wings for Life.

Om man vil løbe 2,5 kilometer eller 10 kilometer, vælger man selv. Wings for Life World Run har nemlig ikke en fastlagt distance.

Startskuddet lyder søndag den 7. maj klokken 13.00 dansk tid ved Kulturkasernen, og alle, der vil løbe med, har mulighed for at deltage – kørestolsbrugere såvel som løbere. Deltagerne løber indtil, at de indhentes af den virtuelle mållinjebil, der sættes i gang 30 minutter efter løbets igangsætning.

Deltag via app i hele landet

Og har man ikke muligheden for at løbe i Fredericia, kan man sagtens løbe, hvorend man befinder sig, så længe man har Wings for Life App Run på sin smartphone.