G2 Gozen har skabt mange fantastiske overskrifter det seneste stykke tid. Efter at have sat ny rekord med deres tredje sejr ved Valorant Champions Tour (VCT) Game Changers i træk har kvindeholdet skabt historie. Og som om det ikke skulle være nok, så kom deres sejr ved Series 2 som kulminationen på et 'perfect run,' hvor de ikke tabte en eneste kamp op til finalerne.

Og den stime skal fortsættes. Holdet er fuldt motiverede på at se, hvor langt de kan fortsætte som ubesejrede. Holdet bag Series 2-sejren består af Julia 'juliano' Kiran, Petra 'Petra' Stoker, Michaela 'mimi' Lintrup, Anastasia 'Glance' Anisimova og den nu pensionerede legende, Zainab ' zAAz' Turkie. Gang på gang har de bevist, at de ikke kun er nogle fantastiske individualister, men at de også har et yderst talentfuldt og sammentømret hold.

Men ligeså imponerende let det indimellem har set ud for G2 Gozen, ligeså hård har holdets træning og opstart været. Vi har mødt Mimi på en velfortjent ferie i Egypten til en snak om holdets selvforståelse efter sejren, om den hårde kamp for at kommer til tops, og om hvordan holdets fremtid ser ud.

Startede fra bunden - nu er vi her

Størstedelen af holdet er kommet til Valorant fra Counter-Strike. Her var Mimi og hendes holdkammerater kendt for deres imponerende sejre og for deres engagement i spillet. Med de tre Game Changers-sejre i Valorant føles det nu, som om de har genvundet deres tidligere omdømme.

"Da vi skiftede til Valorant, var det vores mål at blive de bedste her også. Det tog os lidt tid at komme rigtigt igang med spillet, men siden da har vi indhentet det virkelig hurtigt." - Michaela 'mimi' Lintrup

Skiftet fra Counter-Strike til Valorant var dog på ingen måder let. Mimi fortæller, at holdet ikke havde den nødvendige motivation i begyndelsen.

"Vi ville det ikke nok i starten. Vi spillede Counter-Strike tre gange om ugen og Valorant to gange. Det, fandt vi selvfølgelig ud af, ikke var godt nok, og at vi var nødt til at fokusere 100% på en af delene. Valorant var det nye 'upcoming' spil, så vi tog chancen og fokuserede fuldt ud på det," fortæller mimi.

På det tidspunkt var holdet klar over, at de havde en del at indhente, og de begyndte derfor også at bruge deres fritid på at træne.

"Den eneste fordel, vi havde, var vores erfaring med FPS-spil. Det var trods alt noget, vi var vant til. Men derudover var vi virkelig nødt til at arbejde stedhårdt i timevis, for at lære spillet at kende." - Michaela 'mimi' Lintrup

At tage den tredje sejr efter en så støt stigende formkurve har været et højdepunkt i karrieren for mimi, og hun fortæller, at hun nu er, præcis hvor hun vil være. Holdet er begyndt at elske Valorant, og mimi fortæller sågar, at det er et sjovere spil i længden:

"i Valorant kommer der hele tiden nye agenter ud, der er nerfs og buffs, og du skal konstant være på forkant med metaen i spillet," foklarer Mimi.

Michaela 'mimi' Lintrup er glad for skiftet til Valorant © Esben Zøllner Olesen/Red Bull

På deres vej til tops har der dog især været et bestemt nederlag, der kunne have rystet G2 Gozen - deres match mod Guild X i kvalifikationen. For selvom det ikke har ødelagt deres rytme på den lange bane, så mener mimi, at det var enormt vigtigt at analysere deres nederlag og lære af deres fejl:

"Jeg tror, det var godt, at vi tabte den kamp. Mest fordi det var godt for os at mærke, at andre hold godt kan slå os, hvis vi begynder at slappe for meget af. Det er der ikke plads til i de her kampe. Og så er det altid bedre, at det går op for dig i starten af en turnering fremfor senere, hvor du kan ryge ud. Det var et realitycheck for os." - Michaela 'mimi' Lintrup

Nederlaget er blevet en reminder, som sidenhen har styrket G2 Gozen. De har lært, hvor vigtigt det er at analyserer på deres fejl, så de kan lære af dem.

"Der er altid fejl, du kan lære af, og det er vigtigt at huske på. Det kan blive afgjort af de mindste ting, som eksempelvis miskommunikation eller et ganske lille fejltrin. Og det sker for alle. Det er umuligt at undgå i FPS-spil, så i sidste ende handler det om, hvem der laver færrest fejl," forklarer Mimi.

Mimi forklarer desuden, hvordan hele holdet er modnet både som gruppe og som individuelle spillere, fordi de har lært, hvor vigtig det er aldrig at begå de samme fejl to gange.

"Individuelt har vi alle taget ansvar, og vi har virkelig taget spillet til os, men vi er i den grad også vokset som hold, og vi sørger for, at alt, vi gør, har et formål. Alt bliver planlagt ned til mindste detalje, og intet er tilfældigt." - Michaela 'mimi' Lintrup

Røre i andedammen

Men tror Mimi så, at deres triple-sejr vil få betydning for, hvordan de andre hold ser på dem. Bliver de dem, alle de andre vil slå?

"Jeg er sikker på, at alle vil elske at slå os nu, og fordi vi er en del af G2-brandet, så synes folk også, at vi er en smule arrogante i vores attitude. Det vil folk elske at tage fra os. Så ja, det tror jeg," forklarer Mimi.

Når det så er sagt, så har holdet i følge Mimi ikke nogen deciderede "rivaler," der er større end andre:

"Alle hold har det samme mål: At være de bedste. Det var i hvert fald sådan, jeg selv tænkte, da jeg var rookie. Jeg har altid vidst, at jeg ville være den bedste, og hvis du vil være den bedste, må du slå de bedste." - Michaela 'mimi' Lintrup

I øjeblikket ser det på alle måder også ud til, at G2 Gozen er de bedste hold overhovedet.

Og det ser da heller ikke ud til, at holdet vil begynde at slappe af foreløbigt. Næste mål er at vinde den næste Game Changers turnering, EMEA series 3, i september. Her kommer vi dog til at se et andet line-up hos G2 Gozen, da holdets alderspræsident, zAAz, har valgt at indstille karrieren. Det har gjort plads til Maryam 'Mary' Maher, der er rookie.

"Det er målet for os i år at vinde Game Changers og dermed kvalificere os til Global Game Changers," fortæller Mimi og fortsætter:

"Det betyder ikke, at vi regner med at vinde alle kampe i år, men det betyder, at vi vil blive ved med at bygge på og lære af vores erfaringer. Det er altid sværere at forblive på toppen, end det er at kommer derop." - Michaela 'mimi' Lintrup

Ferien her i Egypten med holdkammeraten Petra er også en vigtig del af processen, og den har været planlagt længe.

"Vi har altid en uge fri efter en hård og intens træningslejr. Heldigvis har alt det hårde arbejde indtil videre givet pote," afslutter Mimi.