I et år hvor det måske har været en udfordring at finde de helt store lyspunkter, er det om at sætte fokus på de gode ting, der er sket i 2020.

I et år hvor det måske har været en udfordring at finde de helt store lyspunkter, er det om at sætte fokus på de gode ting, der er sket i 2020.

I et år hvor det måske har været en udfordring at finde de helt store lyspunkter, er det om at sætte fokus på de gode ting, der er sket i 2020.

Se Simons world cup-sejr

I et år som skulle have budt på OL, EM, VM og et utal af world cups, blev der skåret betragteligt ned i antallet af løb og den helt store ændring var selvfølgelig, at

I et år som skulle have budt på OL, EM, VM og et utal af world cups, blev der skåret betragteligt ned i antallet af løb og den helt store ændring var selvfølgelig, at OL blev rykket til 2021 .

I et år som skulle have budt på OL, EM, VM og et utal af world cups, blev der skåret betragteligt ned i antallet af løb og den helt store ændring var selvfølgelig, at OL blev rykket til 2021 .

. Udover den kæmpe prestige, der er i at vinde et world cup-stop, var der nemlig også point på spil til næste års OL. Danmark har kun én rytter med - en battle der står mellem Simon Andreassen og konkurrenten (og vennen) Sebastian Fini.

Der var derfor ekstra meget på spil på world cup-stoppet i Nové Mesto . Udover den kæmpe prestige, der er i at vinde et world cup-stop, var der nemlig også point på spil til næste års OL. Danmark har kun én rytter med - en battle der står mellem Simon Andreassen og konkurrenten (og vennen) Sebastian Fini.

Der var derfor ekstra meget på spil på world cup-stoppet i Nové Mesto . Udover den kæmpe prestige, der er i at vinde et world cup-stop, var der nemlig også point på spil til næste års OL. Danmark har kun én rytter med - en battle der står mellem Simon Andreassen og konkurrenten (og vennen) Sebastian Fini.