Giro d'Italia 2025: De vigtigste etaper, der kan afgøre den lyserøde trøje

Giroen besøger Albanien for første gang i 2025 og kører over Adriaterhavet til Grande Partenza - de første tre etaper af løbet - før der er en hviledag, hvor holdene kan køre over til Alberobello i Puglia til starten på fjerde etape. Ud over to kuperede løbsdage vil Balkan være vært for løbets første individuelle tidskørsel - en 13,7 km lang rundstrækning i hovedstaden Tirana. Selvom den er for kort til, at der kan opstå alvorlige tidsforskelle, kan den give en tidlig indikation af, hvem der er i form i klassementskampen.

- en mellemliggende spurt på 19 ud af 21 etaper, som belønner rytterne med tidsbonusser - seks sekunder til nummer et, fire sekunder til nummer to og to sekunder til nummer tre. Med fem af de sidste ni udgaver afgjort med mindre end et minut, herunder

Den sidste etape før Giroens anden hviledag, niende etape, vil have en fornemmelse af forårsklassikere med fem sektorer af Toscanas hvide grusveje, der er gjort berømte af Strade Bianche. Det er usandsynligt, at løbet bliver vundet på de 28,9 km grusvej, men større mekaniske problemer eller styrt kan gøre et alvorligt indhug i en rytters ambitioner om at vinde klassementet.

Ligesom Strade Bianche er Sienas Piazza del Campo vært for afslutningen på niende etape, hvor rytterne krydser målstregen på byens ikoniske centrale plads, der er blevet berømt som vært for Palio-hestevæddeløbet. Før de kommer ind på pladsen, skal de over en kort, skarp stigning, som kan vise sig at være vigtig i kampen om etapesejren og eventuelle tidsbonusser.

Den anden og sidste individuelle tidskørsel i dette års Giro, etapen fra Lucca til Pisa, giver den sidste mulighed for at vinde mod uret, før løbet begynder at ramme nogle alvorlige bjerge. Dens længde vil gøre den mere betydningsfuld end den 108. udgaves anden ITT (2. etape) i kampen om maglia rosa, men da den er flad, skal der noget særligt til for, at en klassementskandidat kan få en stor fordel.

Giroen besøgte første gang Pisa for et århundrede siden i 1925, men stedet med det skæve tårn har ikke været vært for løbet i 45 år, dengang en enkeltstart, der også sluttede i den toscanske by.

