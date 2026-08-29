Hector Frisken løb med sejren i Aarhus til Red Bull Dance Your Style 2026

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Aarhus gjorde det igen.

Bispetorvet dannede lørdag ramme om årets Red Bull Dance Your Style finalen, hvor 16 af Danmarks bedste dansere mødtes for at danse sig til tops.

Den originale Red Bull Red Bull Energy Drink Læs mere

Der var skruet op for musikken, da Jasseminho og Emilie Brooklyn tog plads som dagens værter, mens danserne stod for resten.

Én efter én gik de på gulvet og kastede sig ud i battles, hvor alt kunne ske. Med forskellige stilarter, personligheder og masser af improvisation skulle danserne forsøge at overbevise både modstanderen og publikum.

For hver battle blev feltet mindre.

Og jo længere dagen skred frem, desto tættere kom danserne på den eftertragtede finale.

Til sidst var det Hector Frisken , der havde danset sig hele vejen til toppen. Dermed kunne han løfte trofæet som vinder af Red Bull Dance Your Style Danmark 2026.

Men sejren betyder mere end bare et trofæ.

Næste stop for Hector bliver Zürich, hvor han i oktober skal repræsentere Danmark ved Red Bull Dance Your Style World Final og danse mod nogle af verdens bedste streetdansere.

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Se billeder fra dagen her:

Jasseminho får energi af crowded © Red Bull Danmark Jasseminho kårer årets vinderen © Jesper Grønnemark Hector nyder øjeblikket © Jesper Grønnemark Publikum giver deres mening til kende © Jesper Grønnemark Alle danserne gav den alt de havde © Jesper Grønnemark Emilie Brooklyn tjekker ind med publikum © Jesper Grønnemark Der danses på livet løs © Jesper Grønnemark Moves og meget mere til Red Bull Dance Your Style 2026 © Jesper Grønnemark