Mød den næste generation af rappere: Se line-uppet til Red Bull Ord mod Ord

Red Bull Ord mod Ord er en bars-konkurrence , hvor upcoming danske rappere, skal dyste mod hinanden en mod en i tre runder. Efter hver battle kåres en vinder, og sidste rapper på scenen løber med titlen. Men før scenelyset bliver tændt d. 28 maj , skulle 12 håbefulde rappere igennem en casting, for at forsøge at sikre sig en af de otte pladser til finalen.