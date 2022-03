Her er de 8 finalister til Red Bull Ord mod Ord

I starten af marts kunne alle, der har bars, tilmelde sig sæson 2 af Red Bull Ord mod Ord ved at lægge en duet-video til et track med Fouli på Red Bull Danmarks TikTok.

Ud af alle dem, der havde lagt en video op med et vers til Foulis track, blev 12 udvalgt til at vise, hvor varme de er til en Live Qualifier, som blev afholdt i København fredag d. 25. marts.

Til Live Qualifieren skulle artisterne igennem to runder. I første runde skulle de medbringe et vers hjemmefra, som de skulle lægge foran publikum. I anden runde fik artisterne en udfordring, som de skulle læse på stedet. Udfordringen lød således: Skriv et nyt vers på 15 min. til emnet: Mit Hold.

KURAMI i fuld gang med at skrive et nyt vers