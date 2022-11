Den hollandske Formel 1-kører Max Verstappen understregede i weekenden endnu en gang, at han er i en klasse for sig. Med sejren i Mexicos Grand Prix har Max nu vundet otte ud af de ni seneste Grand Prixer. Og ud over for længst at havet sikret sig titlen som verdensmester for andet år i streg er han i denne sæson nu oppe på svimlende 14 sejrer. Flere end hvad nogen anden kører har kunnet præstere i én og samme sæson.