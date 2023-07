Her er vinderen af Red Bull Dance Your Style 2023

Red Bull Dance Your Style 2023 | National finale, Aarhus Red Bull Dance Your Style er tilbage! Efter to kvalifikationer i Aalborg og Odense bliver den danske finale i afholdt i Aarhus, hvor TRAIN danner rammen om streetdance-konkurrencen.

"Jeg glæder mig sygt meget til Frankfurt. Jeg er hyped, og jeg er i zonen, og jeg kommer ned for at tæve folk. Eller, ikke for at tæve... danse rigtig godt, mener jeg selvfølgelig."

Her er de bedste billeder fra Red Bull Dance Your Style 2023 på TRAIN i Aarhus. Artiklen fortsætter under billedserien.

