Velkommen, Heroic!

Red Bull har på meget kort tid vist os, hvorfor de er en drømmepartner for vores hold. Jeg er meget glad og stolt over at repræsentere Red Bull på vores trøjer!

For mig er samarbejdet med Red Bull den største anerkendelse, vi kan få. Der er meget respekt omkring Red Bull, specielt i esportsverdenen, så det er en vigtig støtte at få i vores udvikling.

Den fremtidige udvikling i Heroic skal ikke kun handle om esport. I stedet vil de bygge en organisation, hvor man udover at blive udviklet som spiller også bliver en professionel atlet og rollemodel for organisationens fans verden over.

Det stemmer godt overens med Red Bulls værdier om at give vinger til hold og atleter, så de kan nå deres fulde potentiale. Samarbejdet skal være med til at indfri de mål - og samtidig inspirere den næste generation af spillere.

