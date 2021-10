Heroics største øjeblikke i CS:GO

Heroic har efterhånden vundet en god portion events! Og det er som om, at hver gang den danske organisation vinder et nyt trofæ, så overgår de det, de vandt sidst.

Men der kan ikke være nogen tvivl om, hvilket trofæ der betyder mest. For der er ét, der lidt oftere end de andre får en tur med støvkosten, og som står midt på kaminhylden og stråler.

Vi taler selvfølgelig om den seneste sejr - ESL Pro League Season 13. Men inden vi når så langt, så lad os begynde tilbage i 2016.

01 Fødslen af CS:GO-holdet Heroic

Heroics første logo © Heroic

Historien om Heroic skal starte ordentligt. Så vi skal spole tiden mere end fem år tilbage. Til dengang hvor Heroic blev stiftet - for det tæller bestemt som et af de største øjeblikke i organisationen!

Dengang i 2016 blev der, en ellers stille dag, sendt en pressemeddelelse ud under titlen 'Time to be Heroic'. Den var hverken lang eller lovede guld og grønne skove. Men den skulle senere vise sig at være et vigtigt kapitel i den danske CS:GO-historie.

I den stod der; "I dag er vi stolte over at kunne annoncere skabelsen af vores helt eget brand, Heroic". Læste man videre stod der, at man endelig havde fundet et godt miks af spillere, der kunne være med til at løfte ambitionerne om at blive en del af verdens bedste organisationer.

"Vi håber, at vores fans vil følge os på rejsen - og mange flere vil komme til løbende. I kan se os live til POWERLan i weekenden, hvor I også kan se Heroic-logoet på vores trøjer for første gang".

Pressemeddelelsen var underskrevet af fem drenge; Michael, Lukas, Valdemar, Marco og Andreas - bedre kendt som Friis, gla1ve, valde, Snappi og MODDII.

02 Heroics første turnerningssejr

Det er ikke mange organisationer, der kan sige, at de vandt en A-tier turnering allerede det år, de blev stiftet. Men Heroic skulle bare bruge tre måneder, før det første trofæ kunne stilles på hylden.

Ved International Gaming League 2016 - Grand Finals i Shanghai i Kina kunne rosteren bestående af Friis, MODDII, valde, Snappi og Niko køre al modstand over.

Først slog de paiN Gaming og 5Power Club i gruppespillet, inden Complexity måtte se sig slået i semifinalen.

I finalen mødte Heroic kinesiske VG.CyberZen i en Bo5, som de ret overskueligt slog 3-1. Dengang var det valde, der løb med den meste opmærksomhed, da han droppede 101 kills i finalen og endte med en voldsom ADR på 100.6(!).

03 ESL One: Cologne 2020 Online - Europa

Den næststørste sejr Heroic har vundet må være lidt over et år gammel. Her snuppede de sejren i Køln i et stacked event.

I gruppespillet måtte de endda en tur i lower bracket efter at have tabt en tæt kamp til G2. Men derfra så de sig ikke tilbage.

I finalen vandt de en overlegen sejr, da de gjorde kort process i Bo5-kampen mod Vitality med 3-0. I kampens sidste runde leverede bORUP et sindssygt highlight i en eco round - og så var det slut!

04 Da Heroic konkurerede i ESL Pro League Season 13

24 hold var med, da der i foråret blev spillet ESL Pro League Season 13. Heroic havde via deres plads på ESL World Ranking skaffet sig adgang til turneringen og fik en god lodtrækning i gruppespillet, hvor de blev parret med Complexity, FunPlus Phoenix, OG, Renegades og BIG.

Som kun ét af to hold gik de ubesejret gennem gruppespillet. Og efter en overbevisende 2-0 sejr i Play-In mod NiP bookede de en plads i semifinalen. Her blev FURIA endnu mere overlegent kørt over 2-0 - og så var det finaletid.

Bo5-kampen mod Gambit var en af vildere, hvor de i to af fem maps måtte i OT for at finde en vinder. Train stak helt af og Heroic endte med at vinde mappet 28-26. Men flest vil nok huske kampen for cadiaNs absurde clutch, der sikrede dem sejren i femte map.

Find ét bedre highlight fra den turnering. Vi venter!

Vi glæder os allerede til mange flere sejre!