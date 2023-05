Histoiren om skateboarding: Lær alt om kulturen bag brættet

01 Skateboarding: Kort fortalt

Skateboarding er kort og godt grundlaget under hele 'urban-kulturen,' og hvad det i dag vil sige at være 'street.' Siden begyndelsen i 1960'ernes Californien har skatingkulturen bredt sig verden over, og især på grund af det simple og let tilgængelige ved sporten står folk i hele verden i dag på skateboard.

Igennem tider med både stigende og faldende popularitet er skateboarding blevet en kæmpe milliard-industri , hvor de største stjerner er blevet verdensberømte ved hjælp af video, gaming og enorme brandingaftaler.

I 2021 tog skateboardingen så sit hidtil største kulturelle spring, da disciplinen for første gang historien var repræsenteret på sportsverdenens største scene - De Olympiske Lege.

02 Helt fra begyndelsen

Skateboarding, som vi kender det i dag, opstod i Californien sidst i 60'erne, hvor surfere fandt på alternativer til bølgerne på de vindstille dage. I stedet blev de på land, hvor de kastede sig over de lukkede skolegårde med kuperet terræn og forhindringer. I første omgang under navnet 'sidewalk surfing' - altså "fortovssurfing."

Herefter begyndte flere surfingfirmaer at producere skateboards, og især opfindelsen af uretan-hjul, som var mere skridsikre og gav mere fart, havde stor betydning. I midt 70'erne blev Californien ramt af hård varme og dermed også tørke, hvilket resulterede i drænede swimmingpools, som vi i dag kender som perfekte backyard skatingspots.

Det var her, skateboarding gik fra kun at handle om "surfing" på gaderne til også at handle om teknikken i luften og i 80'erne satte især Christian Hosoi, Steve Caballero og Tony Hawk standarten for Vert Skating (den trick-baserede skating i luften.)

Samtidig i Florida imponerede Rodney Mullen med sine tricks fra flad jord. Mange af de tricks, som Mullen opfandt, bliver i dag betragtet som de mest afgørende i skateboardhistorien, og de danner i dag grundlaget for moderne streetskating.

Tony Hawk is a bona-fide legend of skateboarding © Atiba Jefferson

I overgangen til 90'erne udviklede skateboardene sig drastisk. De blev mere stabile og kom til at ligne de boards, vi kender i dag, hvor de er dobbeltrettede med twin-tip, og har den 'popsicle'-form, der stadig dominerer skatingindustrien idag.

I dag er skateboarding en af de mest populære actionsportsgrene i verden. Skaterne er blevet store stjerne med millioner af fans, og også den kvindelige skateboardscene vokser eksponentielt. Skating er blevet så avanceret i forhold til sværhedsgrad og kontinuitet, at det er kommet med på OL-programmet. Her kan verdens bedste udøvere nu også kæmpe om medaljer i disciplinerne Street- og Park-skating.

10 min Skateboarding vs sports At the end of the day, what is it that makes skateboarding different from other sports?

03 Hvad er det egentlig vi kigger på? Hvordan fungerer skateboarding?

I skateboarding i dag bliver der især konkurreret i to discipliner - Skatepark Street og Skatepark Bowl.

Street

Streetdisciplinen bruger en blanding af de "forhindringer," man finder i det urbane gadebillede, hvor det udsprang fra; trapper, rækværk, afsatser, bænke osv.

Bowl

Bowldisciplinen foregår i store bassin-lignende kapsler (ofte lavet af hård beton,) hvor trickene i stedet udføres flere meter oppe i luften og med akrobatiske manøvre i høj fart i så lange runs som muligt.

I begge discipliner bliver der bedømt efter forskellige kriterier. Det trækker ned i karakter, hvis skaterne laver de samme tricks flere gange, eller hvis trickene er for lette - begge kriterier, der øger niveauet, men samtidig også gør det væsentligt mere farligt. Der kan, og der vil ske uheld selv på højeste niveau.

Street contests take place on courses with urban-inspired obstacles © Alexey Lapin/Red Bull Content Pool Bowl skating – exactly what is sounds like © Nicolas Jacquemin/Red Bull Content Pool Step sets or rails are a key feature of any good street course © Joe Gall/Red Bull Content Pool Bowl skating is all about speed, flow, stylish transfers and big air © Nicolas Jacquemin/Red Bull Content Pool Bowl skating goes back to the sport's roots and boasts some classic moves © Dan Mathieu/Red Bull Content Pool With so many features, street competitors have got to be true all rounders © Alexey Lapin/Red Bull Content Pool

Bedømmelse

Skateboardkonkurrencer bedømmes efter ønsket om en balance mellem et konsekvent højt niveau og stor kreativitet. Dommerne giver skaterne point for hver af deres individuelle runs efter følgende kriterier:

Brug af så meget af banen som muligt

Sværhedsgraden og teknikaliteten af trickene

eksekvering - hvor smooth skaterne lander

Variation af tricks

fart, flow og stil

Stabilitet - så få fejl som muligt

12 min Core or contest? Jagger Eaton, Ryan Decenzo and Samarria Brevard demonstrate the differences between park and street skating.

04 Du vil i gang NU! Hvilken udstyrspakke skal du have?

Noget af det fedeste ved skateboarding er det smukke ved det simple. Boardet af lavet af en træplade, som skateren står på, og det er monteret med et sæt trucks, som bruges til at styre boardet. På det to trucks er der i alt monteret fire hjul, som hver har to kuglelejer. Det er kuglelejerne, der gør det muligt for skaterne at få mere fart på, så de kan springe længere og højere.

Skateboard decks (brættet)

Decket, som selve træpladen bliver kaldt, består altid af syv stykker rektangulært finér af canadisk ahorntræ. De bliver krydslamineret for at styrke pladen og limet sammen med epoxy-resin, inden de formes i flere uger under adskillige tusind kilo damptryk og til sidst skåret i den rigtige form.

Moderne skateboards er lavet ens i begge ender, hvilket gør det muligt at lave et hvilket som helst trick både forlæns og baglæns ('fakie') eller endda med omvendt fodstilling i forhold til, hvad der er skaterens foretrukne forreste fod ('switchstance'.)

Simpelt fortalt, så foretrækker 'vert'-skatere (dem der bevæger sig meget i luften, på ramper eller i bowls) at have et bredere board med stærkere nose og tail (front og bagende.)

Streetskatere vil modsat hellere have smalle boards, der vejer mindre, kan spinde hurtigere og med mere følsom nose og tail, der giver en bedre føling og præcision til at lave flips.

Skateboard shapes © Joe Hammeke / Red Bull Content Pool

Trucks

Trucksene er de smedede aksler, der holder hjulene fast til decket. De er lavet af et utrolig stærkt materiale, så de kan holde til de hårde landinger uden at knække (snappe.) For at få bedre styring og følsomhed med boardet kan man stramme eller løsne en møtrik på de polstrede bøsninger (bushings) i den forskudte lodrette ratstamme. Løsner du, bliver dine bushings blødere, hvilket giver en løs styring til snævre sving. Strammer du i stedet, så bliver dine bushings stivere, hvilket giver stabilitet og reducere risikoen for, at hjulene får fat i undersiden af decket ved kraftige landinger.

Kuglelejer (Bearings)

På højeste eliteniveau er kuglelejerne (bearings) ofte enten schweizisk-konstruerede specialkuglelejer eller støbte keramiske kuglelejer, som er færdigbehandlet i en så høj polering, at de giver et minimalt energitab gennem friktionen.

Hjulene

Skateboardhjul i dag er lavet af urethan, en polymer som har en tæthed målt på en durometerskala, der topper ved 100a. Vert-skatere (stilarten i bowls og på ramper) foretrækker store hjul (omkring 58-60 millimeter i diameter) med en bredere overflade og en durometer på omkring 97a som giver et stærkere greb.

Derimod foretrækker streetskatere hjul med en mindre diameter tæt på 50 milimeter, som er mere følsomme over for små bevægelser og dermed giver en bedre kontrol. Her ønsker man et højere durometertal, der giver mulighed for kontrollerede udskridninger og mere smooth landinger efter tricks.

Det, der gør urethan perfekt som hjul, er, at varmen, der genereres, når man skater, ikke nedbryder polymeren.

12 min De bedste hjul på skateboardet Help us settle an argument: what are the best wheels in skateboarding?

05 Grundbogen for tricks

Ollie

Opkaldt efter manden, der fandt på tricket, Alan 'Ollie' Gelfand, er ollie måske den vigtigste byggesten i moderne skateboarding. I alt sin enkelthed går tricket ud på at få boardet i luften. Det opnår man ved at sparke brættets bagende (tale) i jorden og derefter lede reboundet gennem luften blot ved hjælp af fødderne. Ollieen har i dag udviklet sig til et hav af forskellige tricks. De mest almindelige er beskrevet herunder:

Shove It

...er en ollie, hvor boardets tail rammer jorden med en 45 graders vinkel, hvilket får det til at dreje 180 grader vandret rundt under skateren. Altså bytter boardets nose og tail plads.

Kickflip

...er tricket, der fik skateboarding til at printe sig fast i den offentlige bevidsthed. En Kickflip er en ollie, hvor den forreste fod sparker en rotation i boardet, der får det til at dreje rundt om sig selv på langs af sin akse. Herefter "griber" skateren boardet med fødderne og får dermed igen kontrol over det. En perfekt kickflip kan se decideret magisk ud.

Nate Lacoste – Kickflip © Scott Serfas Dan Pensyl - Ollie © Zander Taketomo

Heelflip

...er i bund og grund bare en kickflip i den modsatte retning. Heelflips bliver ikke lavet ligeså ofte som kickflips, fordi det er sværere at kontrollere, og dermed også sværere at bruge i forbindelse med andre tricks eller forhindringer.

Grinds / slides

...er hvor skateren glider henad en forhindring - det kunne være en bænk, et gelænder eller en fortovskant. Glider man på deckets underside (træet) hedder det 'slide'. Glider man derimod på trucken (metallet,) så hedder det 'grind'. Slides og grindes bliver ofte kombineret med andre tricks for at opnå større sværhedsgrad. Du kan både gøre det på vej ind i eller ud af et trick.

Nollie

...er en omvendt ollie, hvor du i stedet for at trampe i boardets 'tail' træder i boardets 'nose'. Det giver en helt anden fornemmelse for skateren, hvilket gør det væsentlig sværere at beregne balancen og kontrollen på boadet. Derfor bliver tricks lavet ud fra en nollie betragtet som sværere, og de giver derfor ofte også flere point.

TJ Rogers - Nollie © Brian Caissie Jamie Foy – Frontside Grind © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool

Grabs

...er tricks hvor du med en eller begge hænder griber fat i boardet, mens du er i luften. Grabs handler mest af alt om stil, mere end det er nødvendigt. Det kan skabe mere variation i dit run, og det demonstrerer skaterens kontrol og finesse.

Switchstance

...er ikke rigtigt et trick. Det handler i stedet om, at du står omvendt på boardet i forhold til, hvad du normalt gør. Det kan på en måde sammenlignes med en golfspiller, der pludselig skal svinge den anden vej - dog med lidt farligere konsekvenser, da det formentlig gør en smule mere ondt, hvis du fejlbedømmer på et skateboard.

06 Store navne at holde øje med

Pedro Barros is a concrete skating master © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool Brazil's first lady of skate, Letícia Bufoni © Atiba Jefferson/Red Bull Content Pool Few skaters send it as big as Zion Wright © Anthony Acosta/Red Bull Content Pool Youngest-ever X Games medalist Brighton Zeuner rips bowls like a veteran © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool Alex Sorgente is renowned for his buttery-smooth style © Phil Pham/Red Bull Content Pool Margielyn Didal is coming in hot from the Philippines with serious buzz © Dani Bautista/Red Bull Content Pool

Pedro Barros – Barros bliver regnet for at være den bedste skater på betonunderlag i hans generation - måske endda i historien

Leticia Bufoni – I 2019 blev Bufoni valgt til Brasiliens første skateboardlandshold nogensinde.

Zion Wright – Wright har taget skateverdenen med storm med sin originale stil og ikke mindst sin charme.

Brighton Zeuner – Amerikanske Zeuner blev den yngste vinder af X Games nogensinde i en alder af blot 13 år.

Alex Sorgente – Sorgente blev udvalgt af det amerikanske landshold til at kæmpe med ved kvalifikationen til sommer-OL i 2021.

Margie Didal – Didal er et skate-vidunderbarn fra byen Cebu i Filippinerne, som har store ambitioner om at repræsentere sin nation på de største scener.

07 Hvor kan jeg se mere skateboarding?

Film

Skateboardingkulturen er unik og utrolig alsidig. Den findes overalt - i arkitektur, design, mode, fotografi, video, kunst, rejser og filantropi. En af de største kulturelle drivkræfter de seneste år har være, at antallet af skatere i hele verden er eksploderet - især inden for kvinders skateboarding. Dyk endnu dybere ned i skaterkulturen her , og nyd det!

Events

Red Bull Rio Conquest - I 2023 vil Red Bull Conquest series besøge Rio efter tidligere events i Paris og Lissabon. Formatet er en en-mod-en sudden-death knockout-konkurrence, hvor dommerne vælger ud fra et samlet indtryk at skaternes tre-minutters runs, i stedet for kun at fokusere på point.

Street League Skateboarding - Professionel skateboardings internationale streetkonkurrence, der foregår i store stadioner.

Vans Park Series - Den ultimative bowlskating konkurrence, hvor skateparkerne, der ofte bliver bygget til lejligheden, efterfølgende blive doneret til værtsbyen.

Tampa Am/Pro - Uden tvivl det bedste sted at skabe et navn for dig selv i skateboardverdenen. Her i Tampa er hele skateboardindustrien samlet.

Vans Pool Party - foregår i Vans Combi Pool i Orange County i Californien. Denne beton-arena har kostet store mængder blod, sved og tårer i årenes løb.

X Games - På sit nu 25. år tiltrækker konkurrencen, der skabte actionsport til TV, stadig de absolut største navne i professionel skateboarding.