HUNNID22 vandt Red Bull Mit Kvarter og tog titlen med hjem til Aarhus

Som eneste artist, der ikke kommer ud af Odense, samt de eneste, som rapper på engelsk, stod HUNNID22 allerede før finalen med ryggen mod muren. Men gruppen fra Aarhus var helt på og leverede en finale-optræden så god, at de fire venner sent i går aftes kunne krone sig med titlen som vindere af Red Bull Mit Kvarter.

Da der blev åbnet for auditions til Red Bull Mit Kvarter tilbage i januar, var det målet at finde frem til de artister i landet som kunne blive Danmarks næste store hip hop-stjerner. Nu er søgningen endelig kommet til ende, og der er blevet sat et navn på det varmeste navn i hele konkurrencen: HUNNID22.

Finalen bød fra start på masser af energi, da værterne Ghettofactor og Drux i den grad var mødt op til finalen med forventningerne skruet i vejret. Efter at have præsenteret aftenens dommere og SMS-systemet, som skulle afgøre, hvem der løb med titlen, satte A’one aftenen i gang med tracket ’VISA’. Sangens fængede hooks fik roser fra dommerne, som allerede elskede den unge duo fra Vollsmose i den første semifinale. Her modtog A’one nemlig dommernes stemme.

A'one på scenen © Samy Khabthani

Herefter var det Celines tur til at spille nummeret ’Ydmyg’. Dommerpanelet (Erika Nielsen fra P3 Din Gata, Astrid Storm fra Universal, musikproducer Reza Forghani og skuespiller Ali Sivandi) nævnte, at Celine var steppet et niveau op siden semifinalen. Ali S. var i hopla til aften og lovede endda, at hvis Celine manglede en til at instruere en musikvideo til nummeret, så var han klar.

Celine spiller 'Ydmyg' © Samy Khabthani

De næste talenter på scenen var HUNNID22, som dommerne havde store forventninger til ovenpå semifinalerne. Gruppen fra Aarhus skuffede ikke i finalen og gav en energifyldt og stilsikker optræden med nummeret ’Appetite’.

Sidste artist i Runde 1 var en ægte O.G. fra Vollsmose, Reez, som skruede op for tempoet og ikke mindst temperaturen i studiet, da han leverede en hæsblæsende performance af nummeret ’Mission Impossible’. Reez var finalens mest erfarne artist, og det kom til udtryk i en fuldstændig fejlfri og gennemarbejdet performance.

Erika giver feedback © Samy Khabthani

Nu skulle seerne og dommerne bestemme sig for, hvem de ville sende til Runde 2, og i mellemtiden fik Ghettofactor besøg af producerne bag lyden af Red Bull Mit Kvarter – Mike Lowrey og KEPHOI. Efter en snak om deres rejse med artisterne, blev de fire finalister samlet på scenen. Her stod Danijel Drux sod klar til at afsløre, hvem der gik videre til at spille én sang mere for dommerne. Det blev seerfavoritten Reez, der blev sendt videre via SMS stemmerne, samt HUNNID22, som blev sendt videre af dommerne.

Reez og Danijel Drux © Samy Khabthani

Et cointoss mellem finalisterne afgjorde, at Reez skulle lægge ud i Runde 2. Han valgte at spille den mere wavy ’Maybach’, som i semifinalerne havde fået Ali Sivandi til at gå op og danse med Reez på scenen. Herefter skulle HUNNID22 give alt i deres sidste performance, hvilket de gjorde med nummeret ’Lightyears’ efter et hurtigt garderobeskift.

Mens dommerne gik for sig selv for at diskutere, hvem de ville pege på som vinder af Red Bull Mit Kvarter, blev scenen indtaget af gruppen GMG, som netop har signet med MUF10 Records. Efter deres optræden, blev alle samlet på scenen for sidste gang til den endelig afgørelse. Reza Forghani fik æren af at announce vinderen og gav fuld lyd: HUNNID22!! Gruppen fra Aarhus havde forført dommerne med sin engelsksprogede rap (der i øvrigt i kommentarsporet på Twitch blev sammenlignet med A$ap Mob!) med at tage sejren og fik overrakt et sæt gyldne Red Bull Mit Kvarter chains af Reza Etamadi fra MUF10 som et symbol på deres fremtidige samarbejde.

HUNNID22 er vinderne af Red Bull Mit Kvarter © Samy Khabthani

Næste steps for gruppen er en tur til Red Bull Studios i Paris med Mike Lowrey og KEPHOI og et samarbejde med MUF10 Records på Universal!

