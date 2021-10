Hvem er Heroic egentlig?

Det kan godt være, Heroic er et norsk-ejet hold, men de fem spillere er danske. Og de er brandvarme. 2021 har været deres år - og det er langt fra slut. Majoren er lige skudt igang og om en måned skal de for første gang nogensinde spille LAN i Danmark, når den står på BLAST Premier Fall Final 2021. Men hvem er de fem drenge egentlig?

01 Casper 'cadiaN' Møller

Casper 'cadiaN' Møller © Red Bull Media House

Alder: 26 år

Pro siden: 2011

cadiaN er Heroics in-game leader, awp'er og ikke mindst alderspræsident. Han er et veletableret navn på den internationale CS-scene, hvor han for alvor slog sit navn fast på det nu lukkede North. Nogle kan måske også huske ham helt tilbage fra Source-tiden, hvor hans navn første gang begyndte at florere på scenen.

Men hans karriere har ikke kun været en ren optur. I North blev han i fem måneder sat på bænken - og så kunne man i stedet se ham på TV2 Zulu, hvor han var en del af den danske CS-dækning. Det var først her, han blev en del af Heroic. Og så alligevel ikke helt endnu.

For i den første tid i Heroic blev han en del af et større kaos, da organisationen FunPlus Phoenix forsøgte at erhverve hele Heroics roster. Planen var, at de skulle spille med i Flashpoint - men så langt nåede det aldrig. Og så endte han altså alligevel i Heroic. Heldigvis for det!

For siden har cadiaN fået den ro og tiltro, der skulle til, for at han kunne vise, hvilken klassespiller han er. I rollen som in-game leader for Heroic har han været med til at flytte holdet i en retning. Opad. Han har lignet en, der har nydt at være på serveren. Og han har ikke mindst lignet en, der har været i ét med sin AWP.

Casper 'cadiaN' Møller er samtidig kendt for at være en af de mest udadvendte spillere på scenen, der altid deler ud af sig selv. Hvad end det er jubelscener med tågehorn eller turneringssejre, der er blevet fejret med toiletpapir. Og så er han ifølge resten af holdkammeraterne den, der bruger længst tid foran spejlet, inden holdet skal på scenen!

02 Ismail 'refrezh' Ali

Ismail 'refrezh' Ali © Red Bull Media House

Alder: 23 år

Pro siden: 2016

Han er holdets lurker. Med det brandvarme aim og flair for highlights har refrezh gang på gang vist, hvorfor han er at finde på Heroic. Ligesom cadiaN har hans vej til Heroic heller ikke kun været en ren succeshistorie.

Han har været forbi flere forskellige hold som Tricked, OpTic Gaming, Copenhagen Flames og Mad Lions, før han i februar endte på Heroic. Til gengæld har han ikke set sig tilbage siden. Lige nu spiller han noget af sit bedste CS nogensinde - og det ses både på hans stats og Heroics resultater.

Hans rolle på holdet er udover at være lurker også at være med til skabe god stemning. Spørger man både sjuush og stavn er han den på holdet, der er så god til at trolle, at man aldrig ved, om han egentlig troller eller er seriøs.

Hvad er dit yndlingsmap?

"Selvom det ikke er i den nuværende map pool må det være Cobblestone. Det er et nice map. Det vigtigste på Cobblestone er, at få kontrol over drop. Hvis du som T kan få det område, lægger du rigtigt meget pres på CT'erne. Jeg synes altid, det er ubehageligt, hvis man ikke har kontrollen over drop."

03 Rasmus 'sjuush' Beck

Rasmus 'sjuush' Beck © Red Bull Media House

Alder: 22 år

Pro siden: 2017

At spille anchor er ikke let. Slet ikke på pro-niveau. Det fortæller måske også lidt om, hvor god sjuush egentlig er. For han er måske ikke den spiller på holdet, der løber med overskrifterne - til gengæld er han stensikker på serveren.

Helt tilbage fra sin tid på Tricked har han været vant til at vinde titler. Han vandt både V4 Future Sports Festival og UCC Summer Smash - inden han skiftede til Mad Lions og vandt en endnu større titel.

Her var han med til at vinde første sæson af Flashpoint i en sindssyg finale mod MIBR - og den rutine har han taget med sig til Heroic, hvor endnu flere titler er røget på CV'et.

Sammen med refrezh er han den nyeste tilføjelse til Heroics roster. Det var tilbage i februar, han blev præsenteret - men det har ikke taget lang tid for ham at finde rytmen med de andre. Gang på gang har Heroic-spillerne været ude at sige, at de aldrig har spillet på et hold med et så stærkt sammenhold.

Hvad er dit yndlingsvåben?

"Deagle. Der er ikke noget sjovere, end at løbe rundt med deaglen i community maps, haha".

04 Martin 'stavn' Lund

Martin 'stavn' Lund © Red Bull Media House

Alder: 19 år

Pro siden: 2016

Man skal ikke lade sig snyde af stavns bare 19 år. For han har været på scenen længe, er enormt moden i sit spil og er efterhånden blevet synonym med Heroic. Sammen med cadiaN er han den spiller på holdet, der har været i organisationen længst.

I rollen som hybrid skifter han mellem både AWP og rifler - og det kan være svært at se, hvad han foretrækker. Han er vanvittig med begge. At være så alsidig kræver et vanvittigt aim, og det er måske også det, der kendetegner stavn bedst.

Derfor er det heller ikke mærkeligt, at hans yndlingsvåben er den gode, gamle AK-47.

"Det er et af de våben, der har været med i alle CS-spil, og så føles det bare nice at lave et one-tap. Det er et dejligt våben," siger han.

I den tid han har været på Heroic, nyder han specielt den følelse, der er i holdet lige nu. Han mener, at de har fundet en god balance mellem at træne endnu mere end før, samtidig med at holdet er blevet bedre til at gennemgå sine egne fejl og finde på nye taktikker.

Hvad er dit yndlingsmap?

"Det må være Nuke. Nuke handler rigtigt meget om, hvilke aftaler man har på holdet. Og om forskellige rotationer. Der er mange steder, terroristerne kan komme ind på B-sitet, derfor er det også vigtigt, at man har aftaler om, hvem der roterer ned og kigger af og til. Er T'erne først inde på B, er det vigtigt at vide, hvem der gør hvad - og hvordan holdet eksempelvis forholder sig til Yard. Der er rigtigt meget taktik at lege med, derfor er det klart mit favorit-map."

05 René 'TeSeS' Madsen

René 'TeSeS' Madsen © Red Bull Media House

Alder: 20 år

Pro siden: 2016

TeSeS har et aim. Et farligt, farligt aim. Han er en af den type spillere, der kan stikke helt af og lave nogle af de sygeste highlights. Bare se på hans spray transfer mod Vitality på Mirage. Vanvid!

Derfor er det måske heller ikke så svært at forstå, at han spiller entry fragger hos Heroic. Her kommer hans aim og reaktioner for alvor ham til gode. Det har han vist gang på gang.

TeSeS kom til Heroic kun tre dage efter stavn og cadiaN efter et succesfuldt ophold hos Copenhagen Flames. Siden er det kun gået én vej. Op. Og det er der en god grund til.

På Heroic har der nemlig været plads til, at man kan være den spiller, man er.

"Jeg har altid været den introverte fyr, der ikke taler om følelser og sådan noget. Men Heroic har hjulpet mig med at åbne op, og det har hjulpet meget at få den støtte. Man kan mærke, at alle accepterer, hvordan man har det, og der er ikke nogen forkerte følelser. Det har været god læring for mig," siger han.

På halvandet år har han været med til at vinde seks turneringssejre - hvoraf den største er ESL Pro League Season 13. Nu kan den næste store sejr meget vel komme enten ved PGL Majoren i Stockholm, eller når holdet skal spille BLAST-finale i København.