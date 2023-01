”Jeg kan lige så godt indrømme det. Jeg gad ikke løbe helt så meget som barn. Så jeg var sikker på, at det var inde på målet, at jeg skulle stå,” fortæller hun.

”Mit job går ud på at være mest mulig irriterende, stå i vejen, og dermed holde buret rent og sørge for, at der ikke går nogen bolde ind”.

Siden 2016 har Althea haft sin daglige arbejdsgang i Odense Håndbold, hvor hun de seneste to sæsoner har været med til at hive titlen som dansk mester i hus.

For den 26-årige målvogter, er det dog ikke kun det, der sker inde på banen, der har betydning for, at hun kan passe sit arbejde.

