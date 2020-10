Hvilke forhindringer venter til Red Bull Conquer the Castle på Rosenholm?

Der er flere gengangere blandt forhindringerne, men der er også en række helt nye og uudforskede blandt de mere end 20 forhindringer på den 4 kilometer lange bane i Rosenholm Slotshave.

Obstacles til Red Bull Conquer the Castle 2020 © Red Bull Media House

Få et overblik over nogle af de nye obstacles her:

Spear Throw

For første gang i Red Bull Conquer the Castle-historien er spydkast en af de obstacles, der skal overvindes, inden slottet kan erobres. Har du kontrol over din puls, og kan du ramme bulls-eye? Så bør du være rustet til at overkomme spydkast-forhindringen!

The Shield

The Shield er endnu en af de usete obstacles i Red Bull Conquer the Castle-historien. Din råstyrke og udholdenhed kommer for alvor på prøve, når du skal løbe med et tungt, tungt skjold.

Guards Watch

Grebsstyrke, teknik og list - mestrer du de tre skills, skal du nok lykkes med at overvinde vagterne på broen. Men de lader dig ikke løbe over broen, så vær beredt på at skulle kravle under!

The Infiltration

Her har du været vant til kommandokravl. I år skal du i vandet og udnytte dine svømmeegenskaber i stedet. Men kan du klare det kolde gys?

Se det fulde Red Bull Conquer the Castle-recap