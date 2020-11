Hvordan 10 minutters løb om dagen kan ændre din hverdag

I en Strava-challenge, hvor deltagerne blev bedt om at løbe godt 1,5 km. om dagen - eller mere i 28 sammenhængende dage, bad redbull.com eksperter om at løfte sløret for, hvad en 10 minutters løbetur kan gøre for dig. Det er et minimalt step for Strava, men et kæmpe spring for din PB.