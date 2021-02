Hvordan bliver man en af verdens bedste på MTB? Man træner hele året!

We, the Danes; lidt regn og mørke stopper da heller ikke dig, vel?

Når jeg træner i Danmark om vinteren, plejer jeg at dele træningen op, så jeg kører flere sessions om dagen. Som udgangspunkt kører jeg kun i skoven om vinteren for at undgå salt osv. fra landevejene. Der er også mere læ for vinden og regnen.

Simon Andreassen starter typisk en vinterdag ud med et udendørstræningspas, hvor fokus selvfølgelig er på opvarming og det rigtige tøj, så kulden ikke får overtaget. Se Simon trodse mørket ved Rude Skov i 'We, The Danes' videoen herunder (Simon er med fra 03:18):

Om eftermiddagen starter han med en Red Bull for at få et ekstra spark energi, inden han kører dagens anden session. Med opdeling af træningssessionerne om vinteren sikrer han, at han ikke bliver for kold og således kan risikere skader.

Mangler du den sidste motivation for at komme i gang med vintertræningen? Her finder du vintertræninginspiration, og kan følge med i, hvordan danskerne deler deres vintertræning med #WeTheDanes

